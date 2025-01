Missão do FMI está na Argentina para avançar nas negociações de novo acordo, diz fonte do ministério

BUENOS AIRES (Reuters) - Uma missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) está na Argentina para avançar nas negociações sobre um novo programa de crédito, disse uma fonte do Ministério da Economia à Reuters nesta quarta-feira.

O novo acordo pode liberar novos fundos para reforçar as reservas do banco central.

O ministro da Economia, Luis Caputo, interrompeu uma viagem a Davos para retornar ao país para reuniões com autoridades do órgão internacional.

"Não pude acompanhar o presidente a Davos porque serão três dias de trabalho árduo entre a missão do Fundo, a licitação por adesão anunciada ontem e as medidas que estamos terminando de elaborar do Ministério do Comércio", disse Caputo na rede social X.

A Argentina tem um empréstimo do FMI de cerca de 44 bilhões de dólares em vigor.

(Reportagem de Walter Bianchi)