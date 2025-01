Minério de ferro interrompe sequência de alta com peso de incertezas sobre tarifas dos EUA

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro caíram nesta quarta-feira, pressionados por preocupações de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderia impor tarifas mais altas sobre as importações chinesas.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com recuo de 0,44%, a 800,5 iuanes (109,94 dólares) a tonelada, encerrando uma trajetória de ganhos de nove sessões.

O minério de ferro de referência para fevereiro na Bolsa de Cingapura caiu 1,1%, para 103,6 dólares a tonelada.

Trump não impôs tarifas imediatamente após sua posse, o que deu suporte aos preços na terça-feira, disse a consultoria chinesa Galaxy Futures.

No entanto, Trump disse mais tarde que seu governo estava discutindo uma tarifa punitiva de 10% sobre importações chinesas, ressaltando o desejo de longa data de uma tarifação mais ampla.

A incerteza sobre as políticas tarifárias está fazendo com que o mercado se retraia, disse a Galaxy Futures.

Em meio a possíveis aumentos nas tarifas, formuladores de políticas chineses estão intensificando esforços para estimular a economia vacilante que enfrenta uma crise imobiliária prolongada, dívida elevada de governos locais e fraca demanda do consumidor.

Uma abordagem mais conservadora e ponderada de Trump implica que as autoridades chinesas podem reduzir os pacotes de estímulos, disse Atilla Widnell, diretor administrativo da Navigate Commodities.

As ações chinesas e de Hong Kong também se enfraqueceram após as ameaças de tarifas de Trump, com o setor imobiliário, liderando as quedas onshore com uma retração de 3,4%.

(Reportagem de Michele Pek)