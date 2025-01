É IA imagem de Michelle Bolsonaro sendo recebida por Trump em aeroporto

Do UOL, no Rio

É falsa imagem de Michelle Bolsonaro sendo recebida em um aeroporto pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para a cerimônia de posse nos EUA. O conteúdo foi gerado por Inteligência Artificial. Não há até o momento registro da ex-primeira-dama ao lado do presidente dos EUA nesse contexto.

O que diz o post

Uma foto que mostra o presidente dos EUA, Donald Trump, recebendo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em um aeroporto é compartilhado com a seguinte legenda: "Michele Bolsonaro sendo recebida por nada a mais nada menos que Donald Trump".

Por que é falso

Probabilidade de 85%. Segundo análise do site Sight Engine, que auxilia a detectar uso de IA em mídias e deepfakes, a probabilidade do conteúdo ter sido gerado por Inteligência Artificial é de 85%. Veja abaixo:

Site indica que probabilidade de imagem ter sido gerada por IA é de 85% Imagem: Reprodução/Sight Engine

Michelle Bolsonaro levou uma foto de Bolsonaro para o baile da posse de Trump nos EUA Imagem: Reprodução/Instagram/@gilsonmachado22 e @gilsonmachadoneto

Cabelo da mulher na imagem é diferente do de Michelle Bolsonaro. A ex-primeira-dama estava com o corte de cabelo diferente do que aparece na imagem falsa em viagem aos EUA. Veja ao lado:

Além disso, Michelle Bolsonaro chegou aos EUA de noite. E não de dia, como aparece na imagem falsa. No desembarque, Michelle deu entrevista à Folha de S. Paulo (aqui).

Michelle e Eduardo Bolsonaro não participaram da cerimônia de posse, e sim do baile. A ex-primeira-dama e o deputado federal ficaram de fora da Rotunda do Capitólio. Eles assistiram à posse de Donald Trump em um estádio de basquete e hóquei, o Capital One Arena, e depois participaram do Baile Starlight (aqui). Em vídeos publicados nas redes sociais, a ex-primeira-dama aparece segurando uma foto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no evento.

Bolsonaro não pôde comparecer porque está com o passaporte retido por decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes. Na decisão, Moraes negou o requerimento da defesa do ex-presidente citando apoio a foragidos do 8 de Janeiro. O ministro disse também que não foi atendido ao pedir comprovação da existência de convite para a posse.

Documento de Bolsonaro está retido desde fevereiro do ano passado. O passaporte foi confiscado pela Polícia Federal durante a operação que investiga a existência de uma organização criminosa responsável por atuar em tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito depois das eleições de 2022.

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 5.000 curtidas.

Este conteúdo também foi verificado por Reuters e Aos Fatos.

