México começa construção de abrigos temporários para milhares de deportados em massa

As autoridades mexicanas começaram a construir abrigos gigantes em Ciudad Juarez para se prepararem para um possível fluxo de mexicanos deportados sob a promessa de deportações em massa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Os abrigos temporários em Ciudad Juarez terão capacidade para abrigar milhares de pessoas e deverão estar prontos em questão de dias, disse o funcionário municipal Enrique Licon.

"É algo sem precedentes", disse Licon na tarde de terça-feira, enquanto os trabalhadores descarregavam longas armações de metal de reboques de trator estacionados em um grande terreno vazio a metros do Rio Grande, que separa a cidade mexicana de El Paso, no Texas.

As tendas em Ciudad Juarez fazem parte do plano do governo mexicano de preparar abrigos e centros de recepção em nove cidades do norte do México.

As autoridades no local fornecerão aos mexicanos deportados alimentos, moradia temporária, atendimento médico e assistência para obter documentos de identidade, de acordo com um documento do governo que descreve a estratégia, chamada "O México abraça você".

O governo também está planejando ter uma frota de ônibus pronta para transportar os mexicanos dos centros de recepção de volta para suas cidades de origem.

Trump prometeu realizar o maior esforço de deportação da história dos EUA, que removeria milhões de imigrantes. Uma operação dessa escala, no entanto, provavelmente levaria anos e seria extremamente cara.

Cerca de cinco milhões de mexicanos estão vivendo nos Estados Unidos sem autorização, de acordo com uma análise do think tank mexicano El Colegio de la Frontera Norte (Colef), com base em dados recentes do censo dos EUA.

Muitos são de regiões do centro e do sul do México assoladas pela violência e pela pobreza. Cerca de 800.000 mexicanos sem documentos nos Estados Unidos são de Michoacan, Guerrero e Chiapas, de acordo com o estudo do Colef, onde batalhas ferozes entre grupos do crime organizado forçaram milhares a fugir nos últimos anos, às vezes deixando cidades inteiras abandonadas.