Mendonça dá 15 dias para Haddad responder denúncia de Flávio Bolsonaro

O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), deu 15 dias para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se manifestar sobre a queixa-crime apresentada contra ele pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O que aconteceu

O senador acionou o STF após Haddad falar que ele teria adquirido imóveis com dinheiro de "rachadinha". A manifestação ocorreu na ultima quarta-feira (15), o mesmo dia em que o governo recuou de uma norma que ampliava a fiscalização sobre transações Pix no país. Em pronunciamento no Planalto, Haddad disse que o senador "foi pego" pela Receita Federal e, por isso, era contrário às novas regras de fiscalização de transações financeiras.

O ministro ainda não comentou. A reportagem procurou a assessoria do ministério, mas não obteve resposta. O espaço está aberto a manifestações.

Para Flávio, Haddad teria cometido crimes de calúnia, injúria e difamação. Na ação enviada ao STF, o senador lembrou que o TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) rejeitou a denúncia feita contra ele pelo Ministério Público, em 2020. Flávio afirma, no documento, que foi alvo de "perseguição política e uso abusivo de instrumentos fiscais e financeiros".

O ministro relembrou o episódio das 'rachadinhas como exemplo de atuação da Receita. Em sua fala na semana passada, Haddad fez uma referência à denúncia que apontou que Flávio arrecadava parte do salário dos funcionários quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. Haddad afirmou que a Receita "identificou uma movimentação absurda" nas contas de Flávio e que isso era um exemplo de combate ao crime por parte do órgão. O senador sempre negou irregularidades.

Após o prazo, PGR tem de se manifestar. Tendo ou não resposta de Haddad, a Procuradoria-Geral da República vai opinar sobre o caso antes de Mendonça dar sua decisão.

O senador também processa o ministro na Justiça de Brasília. Na última quinta (16), Flávio protocolou uma ação contra Haddad no TJ-DFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), cobrando R$ 60 mil de indenização pelas declarações. Até o momento, a Justiça não tomou uma decisão em relação ao caso.

O que disse Haddad

As rachadinhas do senador Flávio, elas foram combatidas, as rachadinhas, porque a autoridade identificou uma movimentação absurda nas contas do Flávio Bolsonaro. Agora o Flávio Bolsonaro está reclamando da Receita. Ele não pode reclamar da Receita, ele foi pego pela Receita. Então, não adianta esse pessoal que comprou mais de cem imóveis com dinheiro de rachadinha, não pode ficar indignado com o trabalho sério que a Receita está fazendo.