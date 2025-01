Makhlouf pede prudência em tomada de decisões do BCE em meio a altos níveis de incerteza

DUBLIN (Reuters) - Gabriel Makhlouf, membro do Conselho do Banco Central Europeu, reiterou seu apelo nesta quarta-feira para que seja adotada uma abordagem prudente na determinação da política monetária adequada pela instituição, a fim de garantir que a inflação na zona do euro se estabilize de forma sustentável na meta de 2%.

"Na minha opinião, os altos níveis de incerteza no ambiente macrofinanceiro global exigem prudência em nossa tomada de decisões", disse Makhlouf, que é presidente do banco central da Irlanda, em um discurso.

(Por Padraic Halpin)