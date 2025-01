Lula assina concessão de trecho em MG da BR-381 conhecido como 'rodovia da morte'

O governo federal formalizou nesta quarta-feira, 22, a cerimônia de assinatura do contrato de concessão da BR-381/MG. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou o contrato no Palácio do Planalto, em Brasília.

A rodovia será administrada pela Concessionária Nova 381, do grupo 4UM Investimentos, com previsão de investimento de R$ 10 bilhões em 30 anos de concessão, já considerando aportes amortizados no longo prazo (Capex) e despesas operacionais (Opex).

O trecho tem extensão total de 303,4 km e abrange 21 cidades mineiras. A concessionária vai oferecer um pedágio gratuito no primeiro ano, seguido de desconto para usuários frequentes e a opção de pagamento automático para motoristas. A classificação de "usuários frequentes" considera quem percorre os trechos da rodovia diversas vezes por mês. Há um tráfego médio de 24,7 mil veículos ao dia.

Serão realizadas 51 mudanças no traçado da BR-381, com a duplicação de 106 quilômetros de rodovia ao longo de 13 cidades.

O projeto de readequação também prevê 83 quilômetros de faixas adicionais, 51 correções de traçado, áreas de escape, Pontos de Parada e Descanso (PPD) para caminhoneiros e 23 passarelas para a travessia de pedestres.

O governo fala em previsão de 4 milhões de pessoas beneficiadas e criação de 83,5 mil empregos diretos e indiretos. O Planalto, em nota, menciona ainda que a rodovia é um importante "corredor logístico" para o escoamento de produtos industriais, passando pelo chamado Vale do Aço, no interior de Minas Gerais.

A BR-381/MG, entre Belo Horizonte e Governador Valadares, é popularmente conhecida como a "rodovia da morte".

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) entre os anos de 2018 e 2023, foram registrados 3.960 acidentes ao longo do trecho. Baixa manutenção da estrutura e ausência de iluminação e sinalização são alguns dos problemas registrados.