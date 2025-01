Investidor dos mercados de carbono lança plano de proteção da Amazônia de US$1,5 bi em Davos

Por Simon Jessop e Susanna Twidale e Virginia Furness

(Reuters) - Um investidor dos mercados de carbono apoiado pela casa de comércio suíça Mercuria disse nesta quarta-feira que se uniu a duas organizações sem fins lucrativos para levantar um valor inicial de 1,5 bilhão de dólares para ajudar a proteger a Amazônia, trabalhando com Estados brasileiros, agricultores e comunidades locais.

A "Corrida para Belém", uma referência à cidade que sediará a próxima rodada de negociações climáticas globais em novembro, tem como objetivo vender créditos vinculados à preservação da maior floresta tropical do mundo.

A iniciativa é a primeira grande campanha da Silvania, um veículo de investimento de 500 milhões de dólares em natureza e biodiversidade, que trabalha com a Conservation International e a The Nature Conservancy.

Em um esforço para evitar as críticas que alguns projetos anteriores enfrentaram em relação ao seu impacto no mundo real, o novo plano buscará o acordo de todos os níveis de governo, agricultores e comunidades afetadas, e será realizado em uma área muito maior.

A medida ocorre após o recorde de altas temperaturas em todo o mundo no ano passado, o que está levando a Amazônia a se aproximar do ponto em que se tornará um emissor líquido de emissões de carbono, tornando ainda mais difícil atingir a meta acordada mundialmente de limitar o aquecimento global.

Isso também ocorre dias depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou a maior economia do mundo do Acordo de Paris e em um cenário de enfraquecimento dos compromissos corporativos, enquanto os governos estão se movendo muito lentamente para promulgar políticas que ajudarão a atingir sua meta.

O presidente-executivo da Corrida para Belém, Keith Tuffley, disse, após o lançamento do esquema no Tocantins, que a esperança é que outros Estados participem e que a meta inicial de financiamento de 1,5 bilhão de dólares este ano seja ultrapassada.

"O consenso é que o envolvimento do setor privado é agora mais importante do que nunca. A urgência de enfrentar os desafios climáticos só aumentou, e a Corrida para Belém destaca isso ao buscar investimentos privados transformadores", afirmou Tuffley à Reuters de Davos, durante a reunião do Fórum Econômico Mundial.

Para ajudar a dar o pontapé inicial no projeto, a Silvania disse que dará um dólar em capital inicial aos Estados para cada tonelada de créditos comprados, até um total de 100 milhões de dólares.

O preço por tonelada será negociado com os possíveis compradores e poderá resultar em centenas de milhões de toneladas de economia de carbono, disse Tuffley. A implantação começará imediatamente, com fases adicionais implementadas ao longo de três a cinco anos.

Os créditos emitidos sob o plano serão classificados como créditos de Redução Jurisdicional de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal, ou JREDD+. Os projetos JREDD+ existentes estão em andamento em países como Guiana, Gana e Costa Rica.

O diretor executivo da Conservation International, M. Sanjayan, disse em um comunicado que esses créditos oferecem uma "oportunidade de geração para reverter os fatores econômicos do desmatamento".

"Este será um ano sísmico para o futuro da Amazônia. Temos a chance de olhar para trás e ver a trajetória da proteção da Amazônia em duas épocas distintas: pré e pós-COP30", declarou ele.