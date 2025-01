Inter de Milão vence Sparta (1-0) e fica perto da classificação direta na Champions

A Inter de Milão quase garantiu terminar no 'Top 8' sua participação na fase de liga da Champions League, que classifica diretamente para as oitavas de final, após vencer o Sparta por 1 a 0, em Praga, nesta quarta-feira (22), com um gol do atacante argentino Lautaro Martínez.

Graças a esta quinta vitória em sete jogos, a Inter soma agora 16 pontos e ocupa a 4ª posição na classificação, antes de receber o Monaco no estádio de San Siro, na próxima semana.

Diante de uma equipe tcheca que apostava em suas últimas fichas para se classificar, o caminho rumo à vitória se abriu cedo para o time italiano graças ao instinto de artilheiro de Lautaro Martínez.

'El Toro' recuperou a bola pelo lado direito, abriu para o outro lado e correu para a segunda trave, onde finalizou um cruzamento de Alessandro Bastoni para o fundo da rede (12').

A equipe tcheca quase não incomodou a Inter, que com a vantagem no placar se dedicou a deixar o tempo passar e a aproveitar qualquer chance para ampliar e decretar a vitória.

Lautaro chutou para fora após um contra-ataque italiano aos 58 minutos de jogo e Denzel Dumfries marcou dois minutos depois, mas o gol foi anulado por impedimento do atacante holandês.

