Índice STOXX 600 fecha em pico de quase quatro meses com mercados deixando de lado temores com tarifas

Por Nikhil Sharma e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações europeias fecharam em alta nesta quarta-feira, impulsionadas pelos setores industriais e de tecnologia, com os mercados parecendo não se incomodar com o nervosismo em torno de tarifas estimulado por declarações recentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,39%, a 528,04 pontos, no nível mais alto desde setembro de 2024. Ele atingiu um novo pico durante a sessão.

As ações de tecnologia lideraram a alta, subindo 1,3%, com os papéis de tecnologia em Wall Street em alta após balanços positivos.

As ações da Adidas saltaram 6% depois que a marca alemã de roupas esportivas divulgou o que disse serem resultados preliminares do quarto trimestre melhores do que o esperado, com fortes vendas e lucratividade para o importante período de compras de fim de ano.

O índice de referência da Alemanha teve desempenho superior ao de seus pares regionais e fechou em recorde.

As ações globais receberam um impulso com balanços corporativos no centro das atenções. A Netflix deslumbrou investidores ao atingir um recorde histórico após seu balanço, o que melhorou o humor do mercado.

Apesar das promessas de Trump de cobrar novas tarifas sobre a União Europeia e de suas ameaças de impor uma tarifa de 10% sobre produtos chineses até 1º de fevereiro, os mercados permaneceram resilientes.

Em LONDRES, o índice Financial Times teve variação negativa de 0,04%, a 8.545,13 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,01%, a 21.254,27 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,86%, a 7.837,40 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,57%, a 35.854,07 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,37%, a 11.882,70 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,96%, a 6.505,51 pontos.