Ibovespa recua pressionado por Vale após se aproximar de 124 mil pontos

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta quarta-feira, após trocar de sinal algumas vezes durante o pregão e renovar máxima intradia do ano, perto de 124 mil pontos no melhor momento, com o desfecho negativo determinado principalmente pela forte queda das ações da Vale.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,3%, a 122.971,77 pontos, após marcar 123.865,07 pontos na máxima -- maior patamar intradia desde 18 de dezembro -- e 122.925,68 pontos na mínima do dia, vindo de três fechamentos positivos.

O volume financeiro no pregão somou 19,2 bilhões de reais.

Na visão do analista de investimentos Alison Correia, sócio-fundador da Top Gain e da Dom Investimentos, a falta de dados econômicos no cenário doméstico e na agenda internacional acabou fazendo com que o Ibovespa ficasse "de lado", embora alguns papéis tenham mostrado variações mais expressivas.

Parte da valorização de papéis sensíveis à economia doméstica ou com elevados níveis de endividamento na bolsa paulista encontrou apoio no alívio das taxas dos contratos de DI, seguindo a queda do dólar ante o real.

No caso do câmbio, o movimento seguiu a tendência global, em razão da percepção de que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode adotar uma atitude mais moderada em relação a tarifas comerciais do que o republicano havia sinalizado durante a campanha.

"Após os primeiros dias do novo mandato Trump nos Estados Unidos, o mercado passou a se sentir mais confortável em assumir que a retórica do presidente será mais firme do que suas atitudes", avaliou a gerente de research da Nomad, Paula Zogbi.

"Com alguma demora em apresentar medidas concretas relacionadas a parte das promessas de campanha, os ativos de risco passaram a precificar um cenário mais benigno", acrescentou, ponderando contudo que, apesar desse benefício da dúvida, a volatilidade tende a continuar.

Wall Street fechou no azul, com o S&P 500 avançando 0,61%, em meio à repercussão positiva do resultado da Netflix e alta de ações de tecnologia após anúncio na véspera de Trump sobre investimento em infraestrutura de inteligência artificial.

DESTAQUES

- VALE ON caiu 2,52%, com os contratos futuros do minério de ferro interrompendo uma sequência de altas e caindo nesta quarta-feira. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com recuo de 0,44%.

- MINERVA ON recuou 3,42%, tendo como pano de fundo relatório de analistas do Citi cortando a recomendação dos papéis da companhia para neutra. BRF ON, que teve a recomendação elevada para compra pelos analistas do banco norte-americano, fechou em alta de 1,33%

- AZUL PN subiu 6,98%, após divulgar que quase a totalidade do valor principal de títulos de dívida emitidos pela empresa foram trocados por novas obrigações em meio ao processo de reestruturação financeira da empresa. Investidores também continuam atentos à potencial fusão com a rival Gol.

- LOJAS RENNER ON avançou 4,87%, em dia positivo para ações de empresas com performance atrelada à economia brasileira. Analistas do UBS BB, contudo, cortaram suas previsões sobre os resultados do setor de varejo, avaliando que a perspectiva macro para o ano traz desafios.

- RD SAÚDE ON perdeu 4,52%, em sessão de ajustes, após três altas seguidas, período em que acumulou valorização de mais de 5%.

- AMBEV ON recuou 2,04%, em meio a relatórios de analistas nos últimos dias chamando a atenção para um cenário mais desafiador para a fabricante de bebidas. As equipes do Citi e do Santander cortaram a recomendação dos papéis para "neutra", bem como o preço-alvo das ações.

- IRB(RE) ON avançou 3,33%, após duas quedas, retomando a tendência positiva que tem marcado o primeiro mês do ano, com a alta acumulada até o momento em mais de 20%. Analistas do Citi afirmaram em relatório esperar que a recuperação da lucratividade da resseguradora deve persistir.

- ITAÚ UNIBANCO PN encerrou em baixa de 0,37%, em sessão sem tendência única para as ações dos bancos no Ibovespa, com BRADESCO PN caindo 1,37%, mas SANTANDER BRASIL UNIT ganhando 1,28% e BANCO DO BRASIL ON subindo 1,83%.

- PETROBRAS PN perdeu 0,56%, em dia de fraqueza do petróleo no exterior, onde o Brent recuou 0,37%. A companhia também disse que assinou aditivos que preveem a prorrogação dos contratos de afretamento da plataforma do tipo FPSO Cidade de Angra dos Reis, no campo de Tupi, até 2030.