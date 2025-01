Guatemala desmantela rede de tráfico de migrantes para os EUA

As autoridades da Guatemala desarticularam, nesta quarta-feira (22), uma rede de tráfico de pessoas para os Estados Unidos e capturaram quatro guatemaltecos, inclusive a líder da quadrilha, informou o Ministério Público.

"As diligências permitiram a apreensão de quatro pessoas vinculadas a uma estrutura dedicada ao fenômeno criminoso do traslado ilegal de pessoas para os Estados Unidos", disse a jornalistas um porta-voz do Ministério Público, Moisés Ortiz.

Ortiz comentou que foram realizadas diligências de buscas, inspeção e coleta de evidências em imóveis situados nos departamentos de Guatemala, onde fica a capital, assim como em San Marcos, Huehuetenango e Quiché, fronteiriços com o México.

Participaram da operação promotores e policiais, com o apoio do Departamento Nacional dos Estados Unidos, acrescentou.

O funcionário detalhou que entre os capturados está "a líder da organização criminosa", proprietária de um hotel e um restaurante "usados para dar abrigo aos migrantes".

Os presos vão responder a acusações de associação criminosa, tráfico ilegal de pessoas e lavagem de dinheiro.

Anualmente, um número expressivo de guatemaltecos deixam seu país rumo aos Estados Unidos, fugindo da violência do crime e da pobreza, que afeta mais de 50% da população do país.

ec/mis/val/mvv

© Agence France-Presse