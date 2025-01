Flávio critica 'falta de consideração' de lideranças criadas por Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fez uma publicação nesta quarta-feira (22) criticando o que chamou de lideranças "surgidas da costela" de Jair Bolsonaro (PL) que não seguem as orientações do ex-presidente.

O que aconteceu

Sem citar o senador Marcos Pontes (PL), que contrariou Bolsonaro e manteve candidatura à presidência do Senado, Flávio criticou "lideranças criadas pelo pai". "Quando vejo lideranças surgidas de sua própria costela não seguirem sua orientação (o que é diferente de não obedecer), baseada em experiência e conhecimento adquirido a por décadas, ou o colocarem como carta fora do baralho, fico estarrecido com a falta de consideração e até a ignorância de como funciona o jogo do poder no Brasil".

Na década de 90 sequer existia direita declarada, havia um Jair Bolsonaro, praticamente sozinho no Congresso, defendendo as pautas conservadoras e a classe militar quando sequer havia internet, sendo tratado por grande parte da mídia com desprezo e desrespeito [...] Quando surgiram as redes sociais (Orkut, lembra?) já estava lá, defendendo suas convicções sem se preocupar se isso se traduziria em votos. Com a internet livre, sua mensagem conquistou o Brasil e os brasileiros!

Flávio Bolsonaro, em publicação no X

Disputa à presidência do Senado

Pontes manteve candidatura. Após troca de farpas, o senador Marcos Pontes confirmou a manutenção de sua candidatura à presidência do Senado e negou que esteja chateado com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL, nesta quarta-feira (22).

Mas eu sou um senador, e tenho as minhas responsabilidades. E como eu falei, amigo não é aquele que concorda com tudo que você fala, senão não é amigo, seria puxa-saco . Senador Marcos Pontes, em entrevista ao UOL News

O ex-presidente apoia o nome de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) para a sucessão de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se queixou publicamente da "disciplina" de seu ex-ministro da Ciência e Tecnologia e falou em "honrar a palavra dada".