DNIT inicia retirada de veículos da ponte Juscelino Kubitschek

Os trabalhos para a retirada de veículos que permanecem nos restos da estrutura remanescente da Ponte Juscelino Kubitschek, na BR-226, entre as cidades de Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, no Tocantins, têm sequência nesta quarta-feira (22).

"A expectativa é concluir a operação até o final desta semana", informou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Acrescentou que técnicos estão trabalhando para estabilizar a estrutura, no lado de Aguiarnópolis, onde estão caminhões e carros de passeio . A ação vai viabilizar a passagem de veículos pelo local.

"A estrutura remanescente está sendo monitorada dinamicamente, com tecnologia adequada para detectar pequenas movimentações na sua estrutura. Desse modo, o planejamento poderá ser redirecionado, caso as equipes observem movimentações na estrutura durante a operação", explicou o Dnit, por meio de nota.

Após a execução dos serviços preliminares na estrutura, um caminhão será o primeiro veículo a ser retirado. Os demais virão na sequência.