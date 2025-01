Deixar o feijão de molho antes de cozinhar faz alguma diferença?

Quem nunca comeu um prato de feijão e depois ficou com gases? A culpa é do fitato, uma substância que dificulta o processo digestivo e está presente não só feijão como nas leguminosas em geral, incluindo grão-de-bico, soja, ervilha e lentilha.

Além disso, o feijão tem um tipo de carboidrato chamado oligossacarídeo, que não pode ser digerido completamente pelo nosso intestino, dando origem ao processo de fermentação e formação de gases. A boa notícia é que dá para evitar o desconforto abdominal com um truque simples.

A técnica, conhecida como "remolho", era algo recorrente na casa das avós. Basta deixar o feijão de molho de 12 a 48 horas antes de cozinhá-lo. Na hora de colocar na panela, descarte a água do molho e cozinhe com uma água nova.

Com esse processo, o grão se torna mais digerível e o fitato é eliminado, diminuindo as flatulências, conforme explica a nutricionista Thais Barca. "Quando for iniciar o preparo, comece com a panela aberta. Vai subir uma espuminha, que você pode ir tirando com uma colher. Assim que parar de produzir espuma, tampe a panela e finalize o processo", diz.

Além de diminuir a formação de gases para quem for consumir o alimento, a prática também deixa o feijão menos duro, o que reduz o tempo necessário para cozinhá-lo.

Por que algumas pessoas têm mais gases depois de comer feijão?

Imagem: iStock

Um dos fatores que justificam o fato de algumas pessoas formarem mais gases depois de comerem leguminosas é a sensibilidade gastrointestinal. "Há pessoas que são mais sensíveis na parte gastrointestinal e vão ter mais facilidade de produção de gases", explica a nutricionista.

Outro ponto a ser levado em consideração é a microbiota intestinal, nome que se dá aos trilhões de microrganismos que vivem em nosso intestino. Prática de atividade física, hidratação e alimentação são alguns dos fatores que podem influenciar a microbiota.

"A microbiota é ajustada ao longo da vida de acordo com o estilo de vida, que vai determinar se vai ter ou não um equilíbrio das bactérias que vivem no nosso intestino e que vão fermentar mais ou menos esses alimentos também", diz Barca.

*Com informações de reportagem publicada em 19/07/2024