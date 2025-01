Com convite a Trump, políticos e ruralistas preparam 'COP do Agro' no Pará

Enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomava posse na segunda-feira (20), um advogado de Canaã dos Carajás (PA) enviava mensagens para a deputada federal Silvia Waïapi (PL-AP), presente em Washington, pedindo que ela convidasse Trump para a "COP 30 do Agro".

Assim como a deputada indígena filiada ao partido de Jair Bolsonaro, mais de uma dezena de senadores, deputados federais e estaduais gravaram vídeos confirmando participação no evento, previsto para o início de outubro, em Marabá, no sudeste do Pará. A COP do Agro antecederá a COP30 oficial —a maior conferência mundial sobre o clima da ONU, agendada para o mês seguinte, na capital paraense.

"O problema climático é global, e nós, amazônidas, não somos os culpados, mas somos penalizados", afirma o advogado Vinícius Borba, criador da Apria (Associação dos Produtores Rurais Independentes da Amazônia) e principal organizador da COP do Agro.

Representante da Apria, Vinícius Borba entrega convite da "COP30 do Agro" à deputada federal Silvia Waïapi (PL-AP) Imagem: Reprodução/Instagram

Dados do Seeg (Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima), porém, mostram que no Brasil 74% das emissões estão relacionadas de alguma forma ao setor agropecuário.

Depois da posse de Trump, Borba fez uma live no Instagram da associação destacando que a eleição do republicano é um "fio de esperança".

Em um de seus primeiros atos, Trump anunciou a saída dos EUA do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, cujo objetivo é manter o aquecimento global do planeta abaixo de 1,5°C até o final do século. Também prometeu uma linha dura contra restrições ambientais.

Questionado se a COP do Agro terá um viés de "negacionismo climático", o advogado negou. Ele entende que países desenvolvidos, como França, Noruega e Alemanha não reduzem suas emissões e, portanto, seriam os verdadeiros negacionistas. "Os reais poluidores estão negando a questão climática", afirma.

Horas antes da posse de Trump, na manhã de segunda, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), também usou uma rede social para saudar o novo presidente e expressar a esperança de recebê-lo na COP30, a oficial, organizada pela ONU.

"Quem vai para COP30 não passa de hipócrita", disse Borba em um dos vários vídeos que posta nas redes sociais. A Apria, criada em setembro de 2024, também publicou um convite escrito em inglês no Instagram e marcou o presidente dos Estados Unidos.

A principal reivindicação da associação é o protagonismo do produtor rural nas decisões sobre a Amazônia. Outra bandeira recorrente é o questionamento da influência de ONGs nas políticas ambientais.

"O impacto que esse evento [COP do Agro] vai ter sobre a COP30 é nulo", avalia o coordenador de política internacional do Observatório do Clima, Claudio Angelo. O motivo, segundo ele, é que a COP não é um evento brasileiro e nem amazônico, mas internacional, organizado pela ONU.

"Então, o agro pode gritar, xingar, espernear o quanto quiser, mas não mudará a realidade de um evento multilateral", explica Ângelo, que recentemente lançou o livro "O silêncio da motosserra - quando o Brasil decidiu salvar a Amazônia".

Senador diz que COP30 da ONU é 'controlada pelo ecoterrorismo ambiental'

Um dos principais entusiastas da COP do Agro é o senador Zequinha Marinho (Podemos-PA). Em dezembro, o parlamentar acompanhou o advogado Vinícius Borba pelos corredores do Congresso, citando sua presença durante uma reunião da FPA, a Frente Parlamentar Agropecuária, braço institucional da bancada ruralista. Na ocasião, Marinho também convidou todos os membros da FPA a participarem da COP do Agro.

"Conte não só com a minha presença, mas com todo apoio que meu mandato de senador possa dar", disse Marinho, em um vídeo gravado enquanto recebia o convite das mãos de Borba. Marinho foi derrotado na última eleição para o governo do Pará com 27,9% dos votos válidos ante 69% de Barbalho.

Outdoor homenageia o senador Zequinha Marinho em Itaituba (PA). Parlamentar confirmou presença na "COP30 do Agro" Imagem: Fernando Martinho/Repórter Brasil

Para o senador, a COP30 da ONU é "controlada pelo ecoterrorismo ambiental". Segundo ele, os moradores da Amazônia "não podem fazer nada" e precisam ficar "ajoelhados para adorar a floresta". A Repórter Brasil pediu uma entrevista com o senador a respeito de sua participação na COP30 do Agro, mas, segundo sua assessoria, ele não tinha horário disponível na agenda.

Pastor evangélico e bolsonarista ferrenho, Marinho é defensor da exploração econômica das terras indígenas e já recebeu em Brasília representantes de uma cooperativa de ouro investigada pela PF por exploração ilegal do minério. Já defendeu também invasores das terras indígenas Ituna/Itatá e Apyterewa, dentre eles um homem apontado pelo Ibama como o maior grileiro de terras da Amazônia.

Zequinha também teve o nome envolvido com os atos antidemocráticos após as eleições de 2022. Foi ele quem autorizou a entrada no Congresso, em novembro daquele ano, de George Washington, o mentor do frustrado atentado à bomba no aeroporto de Brasília.

Outros senadores que receberam convites das mãos de Borba e confirmaram presença foram Wellington Fagundes (PL-MT), Jaime Bagattoli (PL-RO), Lucas Barreto (PSD-AP) e Plínio Valério (PSDB-AM).

"Não podemos mais ficar subjugados a essas ONGs que manipulam, que dominam e controlam parte do judiciário. Eles são injustos conosco e nós temos que corrigir essa injustiça hoje ou amanhã, mais cedo ou mais tarde, nós vamos conseguir juntos", disse Valério ao receber o convite.

O senador Lucas Barreto, por sua vez, atacou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede-SP), dizendo que ela deixou o Acre e disputou a última eleição por São Paulo porque "não conseguiu viver de clorofila e nem fazer fotossíntese na Amazônia". Na visão do senador, os moradores da região vivem em um regime de "escravidão ambiental" com o povo apenas contemplando a natureza.

Além da deputada federal Silvia Waïapi, Joaquim Passarinho (PL-PA), que também foi para os EUA acompanhar a posse de Trump, aceitou o convite para participar da COP do Agro. Thiago Flores (Republicanos-RO) e o presidente da FPA, Pedro Lupion (PP-PR) estão entre os parlamentares que gravaram vídeos com o organizador do evento.

Borba também procurou políticos do PT, como o ex-senador Paulo Rocha, atual superintendente da Sudam (Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia), e o deputado estadual Dirceu Ten Caten.

"A busca por ajuda e união da soberania da Amazônia e do setor produtivo vai além desses mimimis de partidos políticos, crenças ou ideologias. Temos que ser estratégicos e inteligentes", escreveu o advogado na postagem com um dos petistas.

O presidente da FPA (à esquerda), Pedro Lupion (PP-PR), está entre os parlamentares que gravaram vídeos chamando para a "COP do Agro" Imagem: Reprodução/Instagram

Organizador defendeu pecuaristas irregulares em terra indígena no Pará

Figura central da COP 30 do Agro, Vinícius Borba se apresenta como um "amazônida", apesar de ter nascido em Goiás. Conhecido por sua presença ativa nas redes sociais, ganhou destaque durante o processo de desintrusão (retirada de ocupantes irregulares) da Terra Indígena Apyterewa, no Pará, em outubro de 2023.

Borba foi até a Vila Renascer defender pecuaristas retirados pelas forças do governo federal do território do povo Parakanã. Na ocasião, disse que falava em nome da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) do Pará e da comissão de direitos humanos. Contudo, foi desautorizado em nota publicada pela entidade.

A Repórter Brasil entrevistou Borba por 50 minutos e questionou a diferença de tom entre as declarações com caráter conciliador dadas durante a entrevista, em oposição ao discurso agressivo nas redes sociais. Ele argumentou que a mídia, muitas vezes, apresenta uma visão distorcida da realidade, ouvindo apenas uma parte dos envolvidos. "Não podemos ser mansos diante de distorções e sensacionalismo", afirma.

Em uma publicação, a associação criada por ele propôs seis soluções para a Amazônia. Entre as propostas estão o cancelamento da COP30, a expulsão das ONGs, a extinção de programas que controlam cadeias produtivas, como o TAC da Carne e a Moratória da Soja, a criação de leis "menos ambientalistas" e a anulação de terras indígenas e unidades de conservação. Em outra publicação, Borba anuncia estar disponível para palestras com o tema: "A verdade sobre a Amazônia".

