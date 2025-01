Clubes do futebol norueguês pedem fim do VAR

Clubes da elite do futebol masculino norueguês se manifestaram nesta quarta-feira (22) a favor do fim do árbitro de vídeo (VAR) "o mais rapidamente possível", numa recomendação não vinculativa que coloca agora toda a pressão sobre a federação do país nórdico.

No total, foram 19 clubes que se posicionaram contra a continuidade do VAR e 13 a favor. Todos os 32 clubes das duas primeiras divisões masculinas do país participaram da votação.

A proposta foi lançada por um dos clubes, o Tromso LL. A Federação Norueguesa terá agora de abordar a questão na sua próxima assembleia geral, nos dias 1º a 2 de março.

"A tecnologia tem potencial, mas a discussão de hoje (quarta-feira) e a votação subsequente mostram que a maioria dos nossos clubes acredita que a versão atual do VAR não funciona suficientemente bem", declarou o presidente da liga norueguesa, Cato Haug, numa coletiva de imprensa.

Entre as torcidas também parece haver um setor importante que é contra o VAR. Nos últimos tempos, incidentes relacionados a essa questão têm ocorrido com protestos em que foram lançados ao gramado objetos como croquetes de peixe, bolas de tênis e rolhas de champanhe.

phy/dr/mcd/aam/cb

© Agence France-Presse