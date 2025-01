Chuva dá trégua e São Paulo deixa estado de atenção; 42 mil estão sem luz

A chuva que atingiu a cidade de São Paulo no final da tarde desta quarta-feira (22) cessou e a cidade deixou o estado de atenção para alagamentos às 18h40, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da prefeitura).

O que aconteceu

O mau tempo na cidade foi causado por áreas de instabilidade vindas do interior, segundo o órgão municipal. Calor e a entrada da brisa marítima também atuam na capital.

A região da subprefeitura de Aricanduva/Formosa chegou a registrar queda de granizo.

Apesar do fim da chuva, ainda há 42.591 imóveis sem luz na capital. Em todo o estado, 54.435 tiveram o fornecimento de energia interrompido.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) registrou 624 km de congestionamento às 18h desta quarta. A média para esse horário é de 259, segundo o órgão.

O Corpo de Bombeiros registrou 19 chamados para quedas de árvores, um para enchente/alagamento e outro para desabamento/desmoronamento. As ocorrências não deixaram vítimas.

A quinta-feira (23) na capital deve ser de muitas nuvens e temperatura em elevação pela manhã. A partir do meio da tarde, o calor e a grande disponibilidade de umidade formam áreas de instabilidade que provocam pancadas de chuva com moderada a forte intensidade. Há potencial para descargas elétricas, rajadas de vento e formação de alagamentos. Os termômetros oscilam entre 22°C na madrugada e 32°C no início da tarde.

Na sexta-feira (24), o cenário se repete, segundo o CGE. Madrugada abafada com mínima de 22°C, manhã com sol entre nuvens e temperatura em elevação, com máxima de 31°C. À tarde, áreas de instabilidade se formam e provocam chuva em forma de pancadas generalizadas com forte intensidade, acompanhadas de trovoadas. Há potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos.