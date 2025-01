Cetoprofeno alivia dores e inflamações que afetam músculos e articulações

Conhecido desde a década de 1970, o cetoprofeno é um medicamento anti-inflamatório, analgésico e antitérmico indicado —principalmente— para aliviar a dor e a inflamação decorrente de condições relacionadas aos músculos e as articulações.

O que é o cetoprofeno?

Entre os farmacêuticos e médicos ele é conhecido como um AINE (anti-inflamatório não esteroidal) ou anti-reumático não esteroidal.

Dadas as suas características ele só deve ser comercializado sob prescrição médica.

Quando ele deve ser usado?

O cetoprofeno é considerado seguro, bem tolerado, mas você pode potencializar sua ação e ainda prevenir efeitos adversos fazendo o uso racional do medicamento, ou seja, use-o de forma apropriada, na dose certa e por tempo adequado. A instrução é da OMS (Organização Mundial da Saúde).

O fármaco pode ser usado para aliviar dores em geral, e também inflamações relacionadas às seguintes condições:

Processos reumáticos (doenças que afetem os músculos, articulações e o esqueleto)

Traumatismos (como lesões ortopédicas, fraturas, entorses)

Problemas odontológicos (periodontite, abcessos, extrações dentárias etc.)

Processos urológicos (cólica nefrética, inflamação no testículo, prostatite)

Dores e inflamações ginecológicas (dismenorreia, endometrite etc.)

Sinusite, otite, faringite, laringite e amigdalite

Conheça as apresentações disponíveis

O medicamento de referência do cetoprofeno é o Profenid©. Mas você também pode encontrar as versões genéricas que, igualmente, terão as seguintes apresentações:

Xarope - 1 mg (acima de 6 meses)

Solução oral - 20 mg (acima de 1 ano)

Gel - 25 mg

Solução injetável - 50 ml

Supositórios - 100 mg

Cápsulas - 50 mg

Pó-liófilo - 100 mg

Comprimido revestido de liberação prolongada - 100 mg/150 mg e 200 mg

Comprimido de desintegração lenta - 200 mg

É importante respeitar as dosagens indicadas pelo fabricante, médico ou farmacêutico, que devem sempre propor o uso desse medicamento a partir das menores dosagens disponíveis, deixando as maiores para situações mais graves.

A razão para isso, diz a reumatologista Ana Luísa Berti Guimarães Sella, professora de semiologia do curso de medicina da PUC-PR, são os riscos associados ao fármaco. "Na maioria das vezes, ele não é a primeira escolha para tirar a dor e nem deve ser usado por tempo prolongado. A preocupação é evitar danos gástricos e aos rins. No caso destes últimos, os efeitos poderiam até ser irreversíveis", observa a médica.

Entenda como ele funciona

Lorane Izabel da Silva Hage Melim, professora do curso de farmácia da Unifap, explica que, ao ser administrado pela via oral, o cetoprofeno passa pelo trato gastrointestinal, é absorvido no intestino, metabolizado pelo fígado e é excretado pela via renal.

"Como ele tem uma boa biodisponibilidade, isto é, boas quantidades do fármaco chegam ao local onde deve agir, ele ali atua pelo período de 6 a 8 horas", acrescenta a especialista.

Quanto à farmacodinâmica, ou mecanismo de ação, ele age inibindo enzimas (COX1 e 2) que participam da síntese de mediadores químicos chamados prostaglandinas, e que são responsáveis pela mediação da dor e dos processos inflamatórios.

Quais são as vantagens e desvantagens do seu uso?

De acordo com Flavio da Silva Emery, professor associado da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, diferente dos outros AINEs, o cetoprofeno possui diversas formulações farmacêuticas, o que garante a sua a aplicação em diferentes quadros clínicos.

"Destaco ainda como vantagem o fato de existirem doses únicas com efeitos prolongados, o que reduz a chance da manifestação dos típicos riscos desses medicamentos, sem falar na possibilidade de ajustar as doses para cada paciente."

Além disso, como o cetoprofeno tem uma resposta analgésica muito intensa, por vezes, até mais significativa do que a anti-inflamatória, a medicação pode ser útil quando se precisa de uma solução rápida para o paciente, o que é facilitado pela opção injetável.

Já a desvantagem é o risco grave de problemas cardiovasculares, gástricos (úlceras), intestinais, renais e ainda as possíveis interações medicamentosas.

Saiba quem deve evitar esse medicamento

Fale com o médico ou farmacêutico antes de usar o cetoprofeno se você já teve alguma reação alérgica relacionada aos AINEs , como o ácido acetilsalisílico, ibuprofeno e dicoflenaco.

Além disso, pessoas que se encaixem em algumas das condições abaixo descritas devem evitar o medicamento. Confira:

Gestação

Idade superior a 75 anos

Ser criança

Asma ou algum tipo de alergia

Ter ou ter tido algum tipo de úlcera no estômago ou duodeno

Doença inflamatória intestinal ou colite ulcerativa

Problemas no fígado ou nos rins

Enfermidade do coração, problemas circulatórios ou venosos

Hipertensão (pressão alta)

Problemas de coagulação

Diabetes ou colesterol alto

Lúpus

Uso de determinados medicamentos (corticoides, anticoagulantes, por exemplo)

Crianças e idosos podem usá-lo?

O fabricante esclarece que não existem estudos de segurança para uso desse medicamento em populações pediátricas.

No entanto, existem formulações que podem ser utilizadas nesse grupo e a partir dos 6 meses de idade, desde que sob a estrita avaliação e acompanhamento médico ou farmacêutico. Isso significa que o profissional da saúde, antes de indicar o cetroprofeno, deve observar a relação de risco e benefício para a criança, sendo desaconselhada a automedicação. A maior preocupação, aqui, é a síndrome de Reye, relacionada a esse tipo de fármaco.

Quanto aos idosos, sabe-se que esse grupo é mais propenso a apresentar efeitos colaterais a medicamentos da classe do cetoprofeno. Além disso, é comum, entre eles, o uso de várias medicações ao mesmo tempo (polifármácia), o que precisa ser observado para evitar interações medicamentosas. Caso o médico conclua que os benefícios da terapia superam seus riscos, ela deve ter doses menores e durar pelo menor tempo possível.

Estou grávida e pretendo amamentar. Posso usar cetoprofeno?

Esse medicamento não deve ser utilizado por grávidas sem que ele tenha sido expressamente indicado pelo médico. A razão para isso é que a segurança do uso do cetaprofeno por gestantes não foi avaliada em estudos científicos. Assim, o seu uso por gestantes representa risco para o feto, especialmente nos dois primeiros trimestres da gravidez.

Já a partir do terceiro trimestre, ele poderia induzir a toxicidade cardiopulmonar e renal no bebê e, no final da gestação, provocar aumento de tempo de sangramento para ele e a mãe.

Quanto à amamentação, também não existem dados sobre a excreção do cetoprofeno no leite materno. Por isso, é preciso que você fale com seu médico para que ele possa avaliar os riscos e benefícios de sua administração durante esse período.

Qual é a melhor forma de consumi-lo?

Quando a administração é pela via oral, a orientação é que ele deve ser ingerido inteiro com água. O comprimido não deve ser partido e nem a cápsula deve ser aberta.

Existe uma melhor hora do dia para usar esse medicamento?

Não. O importante é que o cetoprofeno seja administrado na forma indicada pelo seu médico e, de preferência, logo após as refeições.

O que faço quando esquecer de tomar o remédio?

Tome assim que lembrar, mas caso esteja próximo do horário da próxima dose, aguarde que chegue o horário para utilizá-lo normalmente, conforme orientação médica e do farmacêutico. É desaconselhado tomar doses em dobro de uma vez para compensar a dose que foi esquecida.

Se você sempre se esquece de tomar seus remédios, use algum tipo de alarme para lembrar-se.

Quais são os possíveis riscos e efeitos colaterais?

Este medicamento é considerado bem tolerado, seguro e eficaz quando usado em doses adequadas e pelo menor tempo possível. Apesar disso, os efeitos colaterais mais comuns são:

Desconforto abdominal

Azia

Indigestão

Náusea

Vômito

Embora seja menos comum, algumas pessoas poderão observar as seguintes manifestações:

Constipação

Diarreia

Tontura

Dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo

Interações medicamentosas

Algumas medicações não combinam com o cetoprofeno. E quando isso acontece, elas podem alterar ou reduzir seu efeito. Avise o médico, o farmacêutico ou dentista, caso esteja fazendo uso (ou tenha feito uso recentemente) das substâncias abaixo descritas, que são apenas alguns exemplos dessas possíveis interações. Confira:

Outros anti-inflamatórios não esteroidais (como a aspirina)

Inibidores da enzima conversora da angiotensina I (captopril)

Antagonistas dos receptores da angiotensina (losartana)

Antidiabéticos (glicazida)

Diurético (furosemida)

Estabilizante de humor (lítio)

Antimetabólico (metotrexato)

Antiepilépticos (fenitoína)

Anticoagulantes (varfarina)

E atenção: embora até o momento sejam desconhecidas interações com fitoterápicos, é importante falar com um médico ou farmacêutico antes de usar esse medicamento se você faz uso contínuo deles ou mesmo de suplementos e vitaminas.

Interação com álcool

O consumo de bebidas alcoólicas é contraindicado durante o uso do cetoprofeno. A razão para isso é evitar a redução do seu efeito, além da sobrecarga do sistema gástrico, em especial o fígado.

Interação laboratorial

O medicamento pode causar alterações em marcadores hepáticos ou renais, como os exames de albumina urinária, sais biliares, 17-cetosteroides e 17-hidroxicorticosteroides, além de aumento dos níveis de potássio.

Em casa, coloque em prática as seguintes dicas:

Observe a validade do medicamento indicado no cartucho. Lembre-se: após a abertura, alguns fármacos têm tempo de validade menor, o que também é influenciado pela forma como você o armazena;

Leia atentamente a bula ou as instruções de consumo do medicamento;

Ingira os comprimidos inteiros. Evite esmagá-los ou cortá-los ao meio --eles podem ferir sua boca ou garganta;

Em caso de cápsulas, não as abra para colocar o conteúdo em água, alimentos ou mesmo para descartar. Sempre use a cápsula íntegra;

No caso de suspensões orais, agite bem o frasco antes de usar. E sempre limpe o copo dosador antes e após o uso. E armazene junto ao frasco do medicamento, para evitar misturar com outros medicamentos;

Prefira comprar remédios nas doses justas para o uso indicado para evitar sobras;

Respeite o limite da dosagem diária indicada na bula;

Escolha um local protegido da luz e da umidade para armazenamento. Cozinhas e banheiros não são a melhor opção. A temperatura ambiente deve estar entre 15°C e 30°C;

Guarde seus remédios em compartimentos altos. A ideia é dificultar o acesso às crianças;

Procure saber quais locais próximos da sua casa aceitam o descarte de remédios. Algumas farmácias e indústrias farmacêuticas já têm projetos de coleta;

Evite descarte no lixo caseiro ou no vaso sanitário. Frascos vazios de vidro e plástico, bem como caixas e cartelas vazias podem ir para a reciclagem comum.

O Ministério da Saúde mantém uma cartilha (em pdf) para o Uso Racional de Medicamentos, mas você pode complementar a leitura com a Cartilha do Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos - Fiocruz) (em pdf) ou do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo (também em pdf). Quanto mais você se educa em saúde, menos riscos você corre.

Fontes: Ana Luísa Berti Guimarães Sella, médica reumatologista e professora de reumatologia e semiologia do curso de medicina da PUC-PR campus Londrina (Pontifícia Universidade Católica do Paraná); Flavio da Silva Emery, professor associado da FCFRP-USP (Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo), atual coordenador do programa de pós-graduação de ciências farmacêuticas de Ribeirão Preto, membro da comissão de divulgação científica da FCFRP-USP e do sub-comitê de Drug Discovery and Development da IUPAC (sigla em inglês para União Internacional de Química Pura e Aplicada); Lorane Izabel da Silva Hage Melim, professora do curso de farmácia da Unifap (Universidade Federal do Amapá. Revisão técnica: Flavio da Silva Emery.

Referências: Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária); LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012-. Ketoprofen. [Atualizada em 2018 Apr 25]. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK548678/.