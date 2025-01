Ozempic e Wegovy podem proteger contra 42 doenças, incluindo Alzheimer

Drogas que imitam o hormônio GLP-1, como as famosas canetas Ozempic, Wegovy e Mounjaro —prescritas atualmente para o tratamento da diabetes tipo 2 e obesidade— podem reduzir o risco de desenvolver 42 doenças, inclusive demência, apontou um estudo da Universidade Washington em St. Louis, publicado nesta segunda (20) na revista Nature Medicine.

O que diz o estudo?

Pesquisadores analisaram históricos médicos de dois milhões de pessoas com diabetes tipo 2 entre outubro de 2017 e dezembro de 2023 na base de dados do Departamento de Veteranos (das Forças Armadas) dos EUA. Os pacientes de diversas idades, sexos e raças foram divididos em dois grupos: aqueles que tomavam remédios tradicionais (cerca de 1,5 milhão) como glipizida, sitagliptina e empagliflozina; e os que faziam uso das substâncias das "canetas emagrecedoras" (cerca de 500 mil) como semaglutida (Ozempic e Wegovy), liraglutida (Victoza e Saxenda) e tirzepatida (Mounjaro).

Mas não foi apenas o controle da diabetes que foi monitorada pelos cientistas. Eles também conferiram se as pessoas desenvolveram (ou não) 175 doenças. O grupo que utilizou as drogas injetáveis teve redução no risco de ter 42 doenças, descobriram os especialistas.

Este tipo de droga tem o potencial de diminuir o risco de infarto, derrame e outras doenças cardiovasculares, confirmou o estudo. Com a perda de peso e o controle da glicemia mais eficiente proporcionada pelas canetas injetáveis, o paciente tem melhor saúde metabólica e menor risco de desenvolver as complicações mais comuns da diabetes tipo 2 e da obesidade. Esta conclusão já havia sido encontrada em pesquisas anteriores.

Risco de ter transtornos de coagulação, metabólicos, cardiorrenais, doenças infecciosas, condições respiratórias (como doença pulmonar obstrutiva crônica), falência hepática e doenças inflamatórias intestinais também diminuíram em quem usava a caneta em vez da medicação tradicional.

Melhor saúde mental e neurológica

Surpreendentemente, as canetas foram associadas a benefícios à saúde neurológica e mental. Houve redução a risco de demência, doença de Alzheimer (-12%), convulsões e dependência de substâncias como álcool, cannabis (maconha) e opioides (-13%), no geral. Quem tomava este tipo de medicação ainda teve menor chance de sofrer com ideação suicida e automutilação (-12%), bulimia (-19%) e transtornos psicóticos como a esquizofrenia (-18%).

É interessante que as drogas GLP-1 ajam em receptores expressos em áreas do cérebro envolvidas no controle de impulsos, recompensas e vícios —potencialmente explicando sua efetividade em frear o apetite. Ziyad Al-Aly, coautor da pesquisa e diretor do Centro Clínico Epidemiológico do Sistema de Saúde de Veteranos de St. Louis, em comunicado à imprensa

No entanto, as canetas aumentaram o risco de outras 19 doenças. Entre elas estão doenças ou desconfortos (náusea, dor abdominal e vômito) gastrointestinais, hipotensão, síncope, doenças reumáticas, pedra nos rins, nefrite intersticial e pancreatite medicamentosa.

Benefícios são modestos, segundo cientistas. A redução do risco de ter estas 42 doenças varia entre 10% a 20%, na maioria dos casos. Por isso, os autores salientam que os melhores resultados são alcançados quando elas são combinadas a mudanças de estilo de vida (como alimentação, exercício físico e mais), além de outras medicações.

É importante notar que o estudo só analisou a evolução de pacientes diabéticos. "Não há razão biológica ou clínica para pensar que os riscos e benefícios seriam muito diferentes em pessoas que não têm diabetes, comentou Ziyad ao jornal britânico The Guardian. No entanto, usuários não-obesos das canetas não devem experimentar todos os mesmos benefícios, apenas aqueles que são especificamente ligados à perda de peso, em sua análise.

Os pesquisadores acreditam que são necessários estudos clínicos para descobrir por que o risco de ter problemas reumáticos é maior em quem faz uso deste tipo de droga, como o Ozempic. Além disso, eles admitem que é preciso investigar a relação destas medicações com riscos reduzidos de infecções.