Viagem ou academia: bolsa de R$ 26 promete ser espaçosa e à prova d'água

O Guia de Compras UOL encontrou uma bolsa que promete ser espaçosa e perfeita para quem adora viajar. Além de oferecer amplo espaço, ela é à prova d'água, o que pode ser uma opção interessante para viagens à praia neste verão. O produto está com 68% de desconto, custando R$ 26 na Shopee.

De acordo com o fabricante, essa bolsa também pode ser usada para ir à academia, carregando roupas, carteiras e diversos outros itens. Confira informações completas sobre o produto e as opiniões de quem comprou:

O que diz o fabricante sobre a bolsa?

Composta por tecido Oxford, que proporciona textura suave e macia;

Pode ser usada de forma transversal e de ombro;

É à prova d'água;

Parte inferior pode ser estendida;

Promete ter capacidade suficiente para armazenar roupas, notebook, guarda-chuvas e entre outros itens;

Disponível em diferentes cores, que variam de preço.

O que diz quem comprou?

Esta bolsa tem mais de 55 mil avaliações na Shopee, com nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores elogiaram principalmente o tamanho, material resistente e ótimo custo-benefício da bolsa.

Bem espaçosa, do jeito que eu queria. O tamanho aumenta ao abrir o zíper embaixo. O material é mais fino do que eu esperava, mas pelo preço compensa. Kelly

A bolsa tem um material fino, mas parece ser bem resistente. Ela é bem grande, nem precisei abrir o zíper inferior que é capaz de aumentar ainda mais o tamanho. Coube 2 toalhas, 1 roupão, roupa de natação, nécessaire com xampu e outros itens, enfim. Coube tudo mesmo. Perfeita para mim. Mônica

Bolsa bem funcional, espaçosa, tamanho ideal para viagens no fim de semana, exatamente para o que imaginei. Qualidade compatível com valor do produto, optei pelo custo-benefício. Super satisfeita. Tami Borges

Chegou rápido. Material parece ser impermeável. A bolsa é forrada, apesar do forro ser de um material frágil. Não tem nenhum acolchoamento. É grande e bem espaçosa, vai servir pro propósito. Adorei que ela encaixa na alça da minha mala, ela facilita a viagem. Tatiel

Pontos de atenção

Entretanto, outros consumidores ficaram insatisfeitos com a qualidade do material e reclamaram de partes descosturadas. Confira os comentários:

A entrega foi rápida, a bolsa é espaçosa, bonita, mas é uma pena que veio um pouco descosturada. Simone Gomes

A bolsa chegou com várias linhas soltando. O lugar da etiqueta está descosturado e também chegou um pouco suja. Outro detalhe: o botão para deixá-la menor não encaixa. Ela é bem grande, mas o material parece frágil, creio que não aguenta muito peso. Monef

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.