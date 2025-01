Azul diz que quase 100% de títulos de dívida foram trocados

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia aérea Azul afirmou nesta quarta-feira que quase a totalidade do valor principal de títulos de dívida emitidos pela empresa foram trocados por novas obrigações em meio ao processo de reestruturação financeira da empresa.

A Azul afirmou que 99,69% do valor principal em circulação de notas sêniores garantidas com vencimento em 2028 e remuneração de 11,93% foram trocados. O percentual de troca dos títulos com vencimento em 2029 e remuneração de 11,5% foi de 98,02%. A troca dos papéis com prazo em 2030 e remuneração de 10,875% envolveu 94,51% do valor principal em aberto, segundo a companhia.

"A Azul espera que a liquidação das ofertas de troca ocorra prontamente e anunciará a data de sua liquidação nos próximos dias", afirmou a empresa em fato relevante.

(Por Alberto Alerigi Jr.)