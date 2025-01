Limpa bancos, chão e cantinhos: testamos aspirador para carros da WAP

Todo mundo sabe que o entra e sai diário no carro é o principal responsável por deixá-lo sempre sujo. Se adicionarmos ainda crianças ou pets na jogada, manter o automóvel limpo acaba se transformando em uma tarefa mais difícil —e cara— na já atribulada corrida da vida adulta.

Se esse é o seu caso, mas você não abre mão e manter o carro sempre limpo —e ainda deseja praticidade e economia no dia a dia—uma boa solução pode ser o aspirador de pó para carros, da WAP. Portátil, o aparelho custa em média R$ 110, é compacto, fácil e rápido de usar. Mesmo pequeno, ele possui potência suficiente para pegar sujeira maiores, como, por exemplo, restos de bolachas e salgadinhos.

O que gostei

Fácil de usar. Com o carro ligado, precisei apenas conectar o cabo à tomada 12 v do automóvel e começar a usar, sem precisar apertar nenhum botão.

Funcional. Com dois bocais, o aspirador é capaz de limpar diferentes tipos de sujeira: conseguiu sugar desde itens mais grossos como terra, paçoca e bolacha, até sujeiras mais comuns, como pedaços de papel e poeira.

Acessórios versáteis. O aspirador acompanha dois bocais e um cano extensor. Com o bocal mais rente, consegui limpar cantinhos do porta-objetos e o espaço entre o banco e o encosto (onde sempre acumula poeira e outros resíduos). Já o retangular com vassourinha foi melhor para limpar superfícies maiores, como os bancos.

Os dois bocais que acompanham o aspirador me ajudaram a limpar diferentes superfícies do carro Imagem: Rebecca Vettore / Colaboração para UOL

Rápido e prático. Achei o aparelho bastante funcional e consegui limpar diferentes áreas do carro sem grande esforço. Em pouco tempo, aspirei o tapete do banco de passageiro, limpei a sujeira do porta-copos, do banco do passageiro e do porta-malas.

Portabilidade. O aspirador é compacto e vem com um cabo de 3,7 metros, o que permite alcançar o carro inteiro durante a limpeza.

Preço. Na comparação com outros produtos similares, este produto tem um bom custo-benefício.

Pontos de atenção

Tempo de uso. Antes de ligar o aspirador, é importante saber como anda a bateria do seu carro para não ficar na mão. Apesar de não puxar muita energia para funcionar, o tempo de uso máximo (e seguro) recomendado pela marca é de 30 minutos.

Uma única função. Apesar de portátil, este aspirador só pode ser usado dentro do carro por causa do tipo de tomada que possui.

O que mudou para mim

Depois de usar o aspirador da WAP, senti que a limpeza do carro deixou de ser algo tão trabalhoso e demorado. Além disso, consigo economizar, porque eu mesma posso limpar o automóvel de forma satisfatória na hora e no momento que quiser, sem depender dos lava-rápidos, por exemplo.

Para quem é esse produto?

Eu indico a compra desse aparelho para todas as pessoas que têm carro e gostam de manter o automóvel limpo de forma fácil e sem gastar muito. Para quem tem a rotina corrida, ele ajuda a manter a limpeza com mais praticidade e rapidez.

