Arsenal vence Dínamo de Zagreb (3-0) e encaminha vaga nas oitavas da Champions

O Arsenal ficou muito perto da classificação direta para as oitavas de final da Liga dos Campeões ao derrotar o Dínamo de Zagreb por 3 a 0 nesta quarta-feira (22), em Londres, pela 7ª e penúltima rodada da primeira fase.

Com 16 pontos e um retrospecto de cinco vitórias, um empate e uma derrota, os 'Gunners' ocupam a terceira posição na tabela e estão em situação muito favorável para acabar entre os oito primeiros.

"Estou feliz por esta nova vitória e por acabar sem ter sofrido gols. Hoje demos um passo importantíssimo, que nos deixa muito perto do objetivo", comemorou o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, em declarações à TNT Sports.

Declan Rice abriu o placar logo aos dois minutos, aproveitando um passe de Kai Havertz, que fez o segundo, de cabeça, após um cruzamento de Gabriel Martinelli (66'). Nos acréscimos, o norueguês Martin Odegaard deu números finais à partida (90'+1).

Com o objetivo praticamente alcançado, o Arsenal vai tentar selar a classificação direta para as oitavas na última rodada, fora de casa, contra o já eliminado Girona.

Passar para a fase seguinte sem a necessidade de disputar o playoff permitirá à equipe concentrar todas as forças no próximo mês e meio na disputa pela liderança do Campeonato Inglês com o Liverpool.

