Amazon fechará depósitos no Canadá e eliminará 2 mil empregos

A gigante americana de vendas on-line, Amazon, anunciou nesta quarta-feira (22) que fechará seus depósitos e outras instalações na província canadense de Quebec, o que impactará cerca de 2 mil postos de trabalho.

O sindicato que representa 300 desses trabalhadores no depósito da cidade de Laval classificou a medida como "indignante" e "um tapa na cara" para os funcionários, alegando que frustrará as negociações sobre o primeiro acordo coletivo com a Amazon no Canadá, iniciado em julho.

A empresa opera sete depósitos e outras instalações na província de Quebec, que servem para enviar mercadorias para todo o país e empregam 1.700 trabalhadores fixos e cerca de 250 temporários.

Em comunicado, a Amazon explicou que realizou uma "revisão recente das operações em Quebec" e decidiu, em uma tentativa de reduzir custos a longo prazo, retornar a "um modelo de entrega por terceiros apoiado por pequenas empresas locais".

Essa decisão retornará a um modelo "semelhante ao que tínhamos até 2020", acrescentou a empresa.

Barbara Agrait, porta-voz da Amazon, afirmou à AFP que o fechamento das instalações em Quebec ocorrerá ao longo dos próximos dois meses.

Os trabalhadores temporários receberão pagamento até o final de seus contratos atuais, enquanto os funcionários fixos terão direito a 14 semanas de remuneração após o fechamento dos depósitos, além de outros benefícios, afirmou Agrait.

A presidente da Confederação dos Sindicatos Nacionais (CSN), Caroline Senneville, prometeu, em comunicado, lutar contra a decisão: "Não há dúvida de que os fechamentos anunciados hoje fazem parte de uma campanha antisindical contra a CSN e os funcionários da Amazon".

O centro logístico localizado em Quebec foi a primeira e única instalação da Amazon no Canadá a receber certificação sindical, em maio de 2024.

