Alemanha trabalha dentro da UE para evitar "tarifas em espiral" com os EUA, diz ministério

BERLIM (Reuters) - A Alemanha deseja evitar "tarifas em espiral" e trabalhará dentro da União Europeia para responder com uma só voz a quaisquer disputas comerciais com os Estados Unidos sob o comando do presidente Donald Trump, disse um porta-voz do Ministério da Economia alemão nesta quarta-feira.

"É claro que estamos interessados em manter boas relações comerciais", disse o porta-voz em uma coletiva de imprensa regular em Berlim. "A esse respeito, o objetivo aqui é evitar tarifas em espiral a todo custo."

(Por Rachel More)