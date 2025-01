Ações da China e de Hong Kong caem com as ameaças de tarifas de Trump

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong caíram nesta quarta-feira depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu novas tarifas sobre as importações chinesas, encerrando um breve alívio para os mercados.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,89%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,93%, ambos marcando o maior recuo em um único dia em quase duas semanas.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,63%, depois de atingir a máxima de cinco semanas.

Trump disse na terça-feira que seu governo está discutindo a imposição de uma taxa de 10% sobre as importações chinesas já no próximo mês, porque o fentanil ainda está sendo enviado da China para os EUA via México e Canadá.

Isso pôs fim a um alívio de curta duração no mercado asiático de terça-feira, depois que Trump não anunciou nenhuma tarifa específica para a China em seu primeiro dia no cargo, na segunda.

Durante sua campanha eleitoral, Trump prometeu impor tarifas pesadas de 60% sobre os produtos da China para ajudar a reduzir um déficit comercial que agora ultrapassa 1 trilhão de dólares por ano.

Se as tarifas forem eventualmente elevadas, isso poderá ser um duro golpe para a segunda maior economia do mundo, que vem enfrentando uma prolongada crise imobiliária e fraqueza da demanda dos consumidores, o que pesa muito sobre a atividade econômica.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,58%, a 39.646 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,63%, a 19.778 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,89%, a 3.213 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,93%, a 3.797 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,15%, a 2.547 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,97%, a 23.525 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,37%, a 3.781 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,33%, a 8.429 pontos.