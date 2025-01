Zverev supera Tommy Paul e é o 1º semifinalista do Aberto da Austrália

O tenista alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo, se tornou o primeiro semifinalista do Aberto da Austrália ao bater o americano Tommy Paul (N.11) nesta terça-feira (21).

Zverev fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 7-6 (7/1), 7-6 (7/0), 2-6 e 6-1, em três horas e 27 minutos na Rod Laver Arena.

O alemão de 27 anos ainda busca seu primeiro título de Grand Slam e seu melhor resultado em Melbourne foram as semifinais em 2020 e 2024.

Zverev, que no ano passado foi eliminado a um passo da final pelo russo Daniil Medvedev depois de abrir 2 sets a 0, espera o confronto entre o sérvio Novak Djokovic (N.7) e o espanhol Carlos Alcaraz (N.2) para conhecer seu próximo adversário.

"Sendo honesto, eu deveria ter começado perdendo por 2 sets a 0", disse o número 2 do mundo ao final da partida.

"Não estava jogando muito bem e acho que ele [Paul], sim. Mas de alguma forma ganhei o primeiro set, de alguma forma ganhei o segundo", afirmou.

De fato, na primeira parcial, Zverev teve que correr atrás do prejuízo depois de ter o serviço quebrado no 11º game, quando Paul fez 6-5 e chegou a sacar para fechar.

O americano também começou tomando a iniciativa no segundo set e rapidamente abriu 3-0. No entanto, Zverev conseguiu reagir, apesar de perder a calma durante um break point que o árbitro mandou repetir por conta de uma pena que flutuava na quadra.

Demolidor de novo no tie break, dessa vez sem deixar Paul marcar pontos, Zverev cedeu o terceiro set, mas no quarto teve amplo domínio, quebrando duas vezes o serviço do americano, selando a vitória com um 6-1.

