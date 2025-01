Von der Leyen adverte que tarifas podem levar à "corrida global para o abismo"

Por Leela de Kretser

DAVOS, Suíça (Reuters) - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alertou nesta terça-feira sobre o risco de uma "corrida global para o abismo" ("global race to the bottom", expressão que se refere a uma competição prejudicial para todas as partes) devido ao uso de ferramentas como sanções, controles de exportação e tarifas.

Em discurso no Fórum Econômico Mundial, um dia após a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Von der Leyen falou sobre uma nova era de dura competição geoestratégica.

"À medida que essa concorrência se intensifica, provavelmente continuaremos vendo o uso frequente de ferramentas econômicas, como sanções, controles de exportação e tarifas, destinadas a proteger a segurança econômica e nacional", disse ela.

Mas ela disse que a inovação não deve ser sufocada.

"Nesse espírito, precisaremos trabalhar juntos para evitar uma corrida global para o abismo", acrescentou.

"Porque não é do interesse de ninguém romper os laços da economia global. Em vez disso, precisamos modernizar as regras para sustentar nossa capacidade de produzir ganhos mútuos para nossos cidadãos."

Trump disse na segunda-feira que deseja reverter o déficit comercial dos EUA com a União Europeia, seja com tarifas ou com mais exportações de energia.

(Por Bart Meijer e Charlotte Van Campenhout)