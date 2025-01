Vendas de carros na Europa sobem 0,9% em 2024; Renault supera Stellantis pela 1ª vez

Por Alessandro Parodi

(Reuters) - As vendas de carros novos na Europa aumentaram 0,9% em 2024, lideradas pelo crescimento de dois dígitos no número de registros de carros híbridos, que superaram os de automóveis a gasolina pelo quarto mês consecutivo em dezembro, segundo dados do setor divulgados nesta terça-feira.

A participação de mercado da Renault no continente ultrapassou a da Stellantis pelo primeiro mês desde que o grupo franco-italiano foi formado, em janeiro de 2021, mostraram os dados da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA).

POR QUE ISSO É IMPORTANTE

O mercado europeu de automóveis está passando por uma transição complicada para os veículos elétricos, com o aumento das vendas de eletrificados ficando aquém das expectativas e os fabricantes de automóveis se opondo a medidas para incentivar os consumidores a abandonar os motores a combustão, como as regras de emissões de CO2 que entram em vigor este ano.

As montadoras europeias também lamentam os altos custos de produção e a crescente concorrência da China.

NÚMEROS

As vendas de dezembro na União Europeia, no Reino Unido e na Área de Livre Comércio da Europa (EFTA) cresceram 4,1% em relação ao ano anterior, para 1,1 milhão de carros vendidos.

As vendas da Volkswagen e Renault cresceram 4,9% e 16,6%, respectivamente, enquanto as da Stellantis caíram 6,7%.

A participação de mercado da Renault na Europa subiu para 11,9%, enquanto a da Stellantis caiu para 11,6%.

Na União Europeia, as vendas de dezembro cresceram 5,1%, com os registros de carros híbridos elétricos (HEVs) e híbridos plug-in (PHEVs) aumentando 33,1% e 4,9%, respectivamente, enquanto os carros totalmente elétricos (BEVs) caíram 10,2%.

Os veículos eletrificados -- sejam BEV, HEV ou PHEV -- vendidos no bloco representaram 57,7% dos registros de veículos de passeio em dezembro, contra 53,3% no ano anterior.

Entre os maiores mercados do bloco, a Espanha liderou a alta com um crescimento de 28,8%, enquanto a Alemanha e a Itália continuaram a registrar quedas, de 7,1% e 4,9%, respectivamente.

CONTEXTO

O novo presidente da ACEA, Ola Kaellenius, disse na última quinta-feira que as metas de emissão de CO2 para os carros foram baseadas em expectativas de um aumento da demanda por veículos elétricos, o que não se concretizou, e pediu aos líderes políticos que apresentassem ideias.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em seu discurso de posse na segunda-feira que vai revogar as regulamentações definidas no governo Biden, as quais Trump chama de "mandato dos VEs", confirmando as recomendações de sua equipe de transição, noticiadas pela Reuters em dezembro.

(Reportagem de Alessandro Parodi em Gdansk)