Trump não voltou a cogitar proibir voos entre Brasil e EUA; vídeo é antigo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não afirmou recentemente que pretende proibir voos entre o país e o Brasil, ao contrário do que dizem publicações compartilhadas nas redes sociais.

Os posts enganosos utilizam o vídeo de uma reportagem antiga do Jornal da Record, exibida em 2020. Na época, Trump exercia seu primeiro mandato como presidente dos EUA e cogitou esta possibilidade em meio à pandemia da covid-19.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

"Dolnad trump volta a cogitar proibição de voos do Brasil para EUA", diz a mensagem do post, publicado há dois dias.

Abaixo, há um vídeo de uma reportagem do Jornal da Record sobre o assunto. "O presidente Donald Trump disse hoje pela segunda vez que considera cancelar os voos do Brasil para os Estados Unidos". A publicação dá a entender tratar-se de algo recente, mas não há qualquer menção à data em que a matéria foi ao ar e nem detalhes do contexto dela.

Na sequência, a repórter Heloísa Villela, que estava em Nova York, conta que "o presidente disse que o Brasil está enfrentando um momento muito complicado e ele não quer que os voos tragam pros EUA pessoas que possam contaminar a população".

Por que é distorcido

Reportagem é de 2020 e fala sobre a pandemia da covid-19. Por meio de uma busca reversa (aqui), constata-se que a reportagem foi exibida pelo Jornal da Record em 19 de maio de 2020 (aqui e abaixo). A matéria relata que Trump cogitava proibir voos entre Brasil e Estados Unidos por conta do coronavírus.

Trechos que mencionam covid-19 foram recortados em posts enganosos. Ao assistir ao conteúdo original, nota-se que as peças desinformativas editaram tanto as falas do apresentador como da repórter. Na reportagem na íntegra, o apresentador diz "O presidente Donald Trump disse hoje pela segunda vez que considera cancelar os voos do Brasil para os Estados Unidos por causa da covid-19". Já a fala completa de Heloísa é a seguinte: "O presidente disse que o Brasil está enfrentando um momento muito complicado na pandemia". Nos posts enganosos, é possível perceber os cortes feitos nestes dois momentos, omitindo as menções à pandemia e comprometendo a compreensão do contexto.

Brasil registrou alta no número de mortes pela covid-19 em maio de 2020. Em 19 de maio daquele ano, o país ultrapassou pela primeira vez a marca de mil óbitos provocados pela doença em um intervalo de 24 horas: 1.179, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o Brasil apresentava 271.628 casos confirmados e 17.971 mortes. Os EUA eram, então, o país com maior número de casos (cerca de 1,5 milhão) e de mortes (91 mil) (aqui).

Imprensa noticiou declarações de Trump na época. Veículos da imprensa nacional noticiaram a intenção de o presidente norte-americano proibir voos vindos do Brasil por conta do aumento do número de casos registrados de covid-19 no país (aqui, aqui, aqui e aqui).

Em 2º mandato, Trump deu declaração polêmica sobre Brasil. Ontem (20), logo após tomar posse, o presidente dos EUA assinou uma série de decretos com mudanças drásticas em áreas como saúde, clima e imigração, em guinada conservadora (aqui). Questionado sobre o Brasil, Trump disse esperar "ter uma grande relação", mas foi enfático ao falar do país e da América Latina: "Eles precisam de nós. Nós não precisamos deles. Todos precisam de nós" (aqui).

Viralização. Uma publicação no Instagram tinha mais de 104 mil visualizações, 5 mil curtidas e 2.304 compartilhamentos até a tarde desta terça (21).

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos, Lupa e Reuters.

