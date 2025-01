Trump eleva perspectivas de roteiro negociado para laços EUA-China

Por Joe Cash e Xiuhao Chen

PEQUIM (Reuters) - Donald Trump inesperadamente adiou a imposição de tarifas sobre a China em seu primeiro dia de volta à Casa Branca e não a apontou como uma ameaça, aumentando a perspectiva de uma reaproximação, no momento em que ambos os lados procuram ganhar um com o outro em vez de causar danos a um adversário.

Em discurso após sua posse, o presidente dos Estados Unidos evitou mencionar a China, seu antigo oponente em uma guerra comercial anterior, mesmo quando disse que as tarifas tornariam os EUA "ricos como o inferno", deixando a porta aberta para novas negociações com a segunda maior economia do mundo.

Trump também adiou a proibição do aplicativo de vídeos curtos TikTok, de propriedade da China, mas, em uma ação sem precedentes, sugeriu que os EUA deveriam ser metade dos proprietários dos negócios do TikTok nos EUA em troca de manter o aplicativo vivo, dizendo que a empresa poderia valer centenas de bilhões de dólares.

À medida que Trump inicia seu segundo mandato, Pequim e Washington precisam de um novo roteiro para avançar seus objetivos e proteger seus interesses, dizem os analistas, embora questões não resolvidas anteriormente, como o acordo comercial de 2020, possam abalar os tons atualmente cordiais.

Durante seu primeiro mandato, Trump rapidamente estabeleceu um relacionamento com o presidente chinês Xi Jinping. Os dois fizeram luxuosas recepções um ao outro na Flórida e em Pequim. Mas isso não impediu que os laços se deteriorassem em uma guerra comercial que desencadeou uma série de tarifas retaliatórias e desestruturou as cadeias de suprimentos globais.

No entanto, nenhum dos lados parece interessado em continuar de onde parou, com sinais apontando para a mesa de negociações.

"Trump quer um acordo. Caso contrário, ele teria atacado a China no primeiro dia", disse Alicia Garcia Herrero, economista-chefe da Natixis para a região Ásia-Pacífico.

"Ele fez uma campanha muito agressiva em relação à China e, no primeiro dia, se esquivou disso."

"A China vence porque suas tarifas serão limitadas. Porque eles vão oferecer a Trump tudo o que ele precisa para fazer um acordo. Serviços financeiros? O renminbi? Você quer um renminbi mais forte? Claro, talvez em uma base temporária", acrescentou.

Outra guerra comercial deixaria a China muito mais vulnerável do que quando Trump aumentou as tarifas pela primeira vez em 2018, pois o país enfrenta uma profunda crise imobiliária, uma demanda interna fraca e 16% de desemprego entre os jovens, entre outros desafios.

As ações chinesas ficaram voláteis na terça-feira, com os investidores se esforçando para entender os planos de Trump para a China.

Na semana passada, Xi e Trump concordaram, em uma ligação telefônica, em criar um canal de comunicação estratégico sobre "questões importantes".

O 47º presidente dos EUA também disse que poderia viajar para a China ainda este ano.