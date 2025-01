Trump diz que EUA não precisam do Brasil e da América Latina

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na segunda-feira, ao responder a uma pergunta de uma jornalista brasileira após tomar posse e retornar à Casa Branca, que os EUA não precisam do Brasil e da América Latina, embora tenha afirmado que a relação que terá com o país e a região será "ótima".

"Ótima (a relação com Brasil e América Latina). Deve ser ótima. Eles precisam de nós, muito mais do que nós precisamos deles. Nós não precisamos deles, todos precisam de nós", afirmou Trump no Salão Oval da Casa Branca enquanto assinava decretos presidenciais.

Mais cedo, antes da posse de Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, em discurso de abertura de uma reunião ministerial, que espera que o governo do republicano seja "profícuo", e afirmou que o Brasil não quer briga com nenhum país.

Pouco depois, após Trump tomar posse, o Palácio do Planalto divulgou nota, que Lula também publicou em sua conta no X, na qual o presidente cumprimenta o republicano pela posse e afirmou que as relações entre EUA e Brasil são marcadas por uma "trajetória de cooperação, fundamentada no respeito mútuo e em uma amizade histórica".