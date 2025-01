Trump diz que decretará tarifas sobre o Canadá e o México mo dia 1º de fevereiro

O presidente recém-empossado dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na noite desta segunda-feira, 20, que pretende impor tarifas sobre produtos do Canadá e do México no dia 1º de fevereiro. Ao falar com jornalistas enquanto assinava uma série de ordens executivas, Trump citou a possibilidade de aplicar tarifas de 25%, mas disse que a alíquota ainda será definida. O presidente não citou quais produtos seriam taxados.

"Se você quer evitar tarifas, tudo o que você precisa fazer é construir sua fábrica nos Estados Unidos", afirmou Trump, que acrescentou que deseja que muitos trabalhadores estrangeiros continuem indo para o país, desde que de forma legal.

O novo chefe da Casa Branca também disse que os Estados Unidos "muito provavelmente" irão parar de comprar petróleo da Venezuela e que já tem conversado sobre o tema com o novo secretário de Estado, Marco Rubio.

Trump ainda disse que o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, estaria interessado em fazer um acordo para pôr fim à guerra contra a Rússia. "Eu acho que ele [Zelenski] estaria muito melhor se essa guerra terminasse", afirmou.