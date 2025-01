Trump determina saída dos EUA da Organização Mundial da Saúde

Por Patrick Wingrove e Jennifer Rigby

NOVA YORK (Reuters) - Os Estados Unidos deixarão a Organização Mundial da Saúde (OMS), disse o presidente Donald Trump na segunda-feira, afirmando que a agência global de saúde lidou mal com a pandemia da Covid-19 e outras crises internacionais de saúde.

Trump disse que a OMS não conseguiu agir de forma independente da "influência política inadequada dos Estados membros da OMS" e exigiu "pagamentos injustamente onerosos" dos EUA que eram desproporcionais às somas fornecidas por outros países maiores, como a China.

"A Saúde Mundial nos enganou, todo mundo engana os Estados Unidos. Isso não vai mais acontecer", afirmou Trump na assinatura de decreto sobre a retirada, logo após sua posse para um segundo mandato.

A OMS não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Quando perguntado sobre a decisão e os comentários de Trump, o Ministério das Relações Exteriores da China disse em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira que o papel da OMS na governança global da saúde só deve ser fortalecido, não enfraquecido.

"A China continuará a apoiar a OMS no cumprimento de suas responsabilidades e aprofundará a cooperação internacional em saúde pública", declarou Guo Jiakun, porta-voz do ministério.

A medida significa que os EUA deixarão a agência de saúde das Nações Unidas dentro de 12 meses e interromperão todas as contribuições financeiras para seu trabalho. Os Estados Unidos são, de longe, o maior patrocinador financeiro da OMS, contribuindo com cerca de 18% de seu financiamento geral. O orçamento bienal mais recente da OMS, para 2024-2025, é de 6,8 bilhões de dólares.

A saída dos EUA provavelmente colocará em risco os programas de toda a organização, de acordo com vários especialistas de dentro e de fora da OMS, principalmente aqueles que combatem a tuberculose, a maior causa de morte por doenças infecciosas do mundo, bem como HIV/AIDS e outras emergências de saúde.

Segundo a ordem de Trump, o governo interromperá as negociações sobre o tratado de pandemia da OMS enquanto a retirada estiver em andamento. A equipe do governo dos EUA que trabalha com a OMS será chamada de volta e transferida, e o governo buscará parceiros para assumir as atividades necessárias da OMS.

O governo revisará, rescindirá e substituirá a Estratégia de Segurança Sanitária Global dos EUA de 2024 assim que possível, de acordo com o decreto.