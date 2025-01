Trump anuncia demissões em massa: 'Mais de mil cargos serão destituídos'

O presidente americano, Donald Trump, demitiu na madrugada desta terça-feira quatro funcionários de alto escalão nomeados por seu antecessor e alertou que "mais de mil" serão destituídos, em sua primeira mensagem publicada na rede social Truth desde que assumiu o cargo.

"Meu Departamento Pessoal Presidencial está ativamente no processo de identificar e demitir mais de mil cargos nomeados pelo governo anterior que não se enquadram em nossa visão de tornar a América grande novamente", postou Trump na plataforma.

Ele identificou os quatro funcionários como o chef espanhol José Andrés, do Conselho Presidencial de Esportes, Saúde e Nutrição; Mark Milley do Conselho Consultivo Nacional de Infraestrutura; Brian Hook, do Centro Internacional Woodrow Wilson para Acadêmicos, e Keisha Lance Bottoms, do Conselho Presidencial para Exportações.

"Que isto sirva como aviso oficial de rescisão para esses quatro indivíduos, com muitos outros por vir", dizia a mensagem.

Ele concluiu com as palavras em maiúsculas "VOCÊ ESTÁ DEMITIDO!" usadas por Trump em seu programa de televisão "O Aprendiz".