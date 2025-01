Trump adia proibição do TikTok por 75 dias

O presidente Donald Trump assinou nesta segunda-feira (20) um decreto que adia a aplicação da proibição federal contra o TikTok em 75 dias. Apesar da decisão, não se sabe se a medida pode anular a decisão judicial que entrou em vigor no domingo (19).

O que aconteceu

Oficialmente, o TikTok já deveria estar fora do ar. Um projeto de lei assinado pelo antecessor de Trump, Joe Biden —com grande apoio do Congresso— previa que a plataforma fosse banida no dia 19 de janeiro deste ano sob a justificativa de cuidados com a segurança nacional, a menos que fosse vendida para uma empresa dos Estados Unidos.

Declaração de Trump deu sobrevida. A plataforma chegou a ficar 12 horas fora do ar entre a madrugada de sábado e a tarde de domingo, data limite para que a ByteDance, dona da rede social, resolvesse sua situação. Porém, a afirmação de Trump que assinaria o decreto no dia de sua posse fez o TikTok restaurar seus serviços.

Presidente propôs joint venture. Trump deu a opção que o TikTok seja dividido em 50% entre investidores americanos e a ByteDance, empresa chinesa proprietária da rede social. Por enquanto, os asiáticos não informaram se venderão a empresa ou aceitarão o banimento.

Gostaria que os Estados Unidos tivessem uma participação de 50% em uma joint-venture. Ao fazer isso, salvamos o TikTok, mantemos o controle em boas mãos e permitimos que ele continue ativo. Sem a aprovação dos EUA, não há TikTok. Com nossa aprovação, ele vale centenas de bilhões de dólares - talvez trilhões Donald Trump, na Truth Social

CEO esteve presente na cerimônia. O líder do TikTok, Shou Zi Chew, foi convidado por Trump para a cerimônia de posse. Segundo o presidente, a ideia da joint venture o agradou, mas que talvez precisassem "de uma aprovação da China".

"Porque comecei a usar". Essa foi a resposta do chefe do Executivo americano quando questionado sobre o motivo que o fez mudar de ideia sobre o TikTok. Na visão de Trump, o aplicativo de vídeos curtos o ajudou a "conquistar o público jovem" nas eleições.

Lei nasceu no primeiro mandato de Trump. A ideia foi gestada em 2020, mas ganhou força durante a gestão de Biden. Atualmente, o TikTok tem 170 milhões de usuários nos Estados Unidos, o que representa mais da metade dos moradores do país.