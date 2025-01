TikTok remove vídeo fake de Haddad após notificação da AGU

Menos de 24 horas após notificação da Advocacia-Geral da União (AGU), a rede social TikTok removeu um vídeo manipulado por inteligência artificial que simulava o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fazendo declarações falsas sobre "taxação de pobres" e "impostos do cachorrinho de estimação". A plataforma retirou o conteúdo na manhã desta terça-feira (21).

No início da noite desta segunda (20), a AGU notificou o TikTok. Segundo o texto do pedido, a postagem incorre em desinformação, ao ser produzida com inteligência artificial, mostra fato não condizente com a realidade e busca confundir a população. Essa foi a segunda vez que o mesmo usuário postou o conteúdo, retirado do ar anteriormente.

Notícias relacionadas:

Feito com base em uma entrevista do ministro na portaria, o vídeo retrata Haddad dizendo que "vai taxar tudo", que "imposto e Big Brother são paixões nacionais" e que "teremos impostos do cachorrinho de estimação". As falas do ministro foram adulteradas com base na tecnologia de deepfake, que sobrepõe a voz e os movimentos dos lábios por meio de inteligência artificial.

Conforme a notificação, o vídeo falso viola o direito a informação, garantido pela Constituição, ao disseminar declarações falsas. A AGU classificou o conteúdo como "evidente abuso de direito", porque "extrapola os limites da liberdade de expressão". O pedido também destacou que os termos de uso do próprio TikTok proíbe a "desinformação" e "mídias editadas e conteúdo gerado por inteligência artificial".

O vídeo havia circulado há duas semanas e tinha sido desmentido pelo próprio ministro. No último dia 10, a Meta, empresa dona do Facebook, removeu o conteúdo após notificação da AGU.

A pedido do Ministério da Fazenda, a Polícia Federal analisa a abertura de inquérito para investigar a autoria do vídeo. Outras frases falsas atribuídas ao ministro na filmagem adulterada são "é justo imposto pré-natal: ficou grávida, já tem que começar a pagar imposto para o hospital", "[vamos instituir o] imposto das bets: se perdeu, o prejuízo é seu; se ganhar, o lucro é nosso" e "brasileiro gosta de um imposto novo".