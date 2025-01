TikTok remove vídeo falso sobre Haddad após notificação da AGU

Do UOL, em São Paulo

O TikTok removeu nesta terça-feira (21) um vídeo falso que mostrava o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando em "taxação de pobres".

O que aconteceu

A rede social foi notificada extrajudicialmente pela AGU (Advocacia-Geral da União) ontem (20). No vídeo, Haddad propõe taxar os mais pobres, com anuência do presidente Lula (PT).

Vídeo foi removido hoje, segundo AGU. O órgão enfatizou que, na notificação enviada à plataforma, a postagem tratava de desinformação, pois veicula um vídeo manipulado com auxílio de Inteligência Artificial. "E que busca confundir o público sobre a posição do ministro da Fazenda acerca de assuntos de interesse público, sem sua efetiva manifestação", disse a AGU, em nota.

Os advogados da União também argumentaram que a postagem tem caráter enganoso e fraudulento. "A análise do material evidencia a falsidade das informações por meio de alterações perceptíveis na movimentação labial e discrepâncias no timbre de voz, típicas de conteúdos forjados com o uso de inteligência artificial generativa", diz trecho da notificação.

Publicação já havia sido retirada do ar anteriormente, mas voltou ao ar. A AGU ressaltou, ainda, que a publicação ganhava maior gravidade porque já havia sido retirada do ar anteriormente e foi repostada pelo mesmo usuário.

Por fim, a AGU pedia que, caso não fosse acatada a solicitação, o conteúdo fosse marcado da seguinte maneira: "O vídeo foi gerado por inteligência artificial - conteúdo alterado ou sintético".