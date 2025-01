Starmer diz a Netanyahu que processo de paz 'deve conduzir' a Estado palestino

O primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, disse, nesta terça-feira (21), ao seu contraparte israelense, Benjamin Netanyahu, que o processo de paz após o cessar-fogo em Gaza "deve conduzir" a um Estado palestino, informou Downing Street em um comunicado.

Starmer afirmou que "o Reino Unido está pronto para tudo o que estiver ao seu alcance para apoiar um processo político que também deve conduzir a um Estado palestino viável e soberano", segundo o texto de Downing Street, posterior ao telefonema entre os dois líderes.

Os dois líderes também "concordaram que devem trabalhar em uma solução permanente e pacífica que garanta a segurança e a estabilidade de Israel".

Starmer "agradeceu pessoalmente ao governo israelense pelo trabalho realizado para assegurar a libertação dos reféns, incluindo a britânica Emily Damari".

No primeiro dia da trégua entre Israel e Hamas, no domingo, a cidadã britânica-israelense de 28 anos foi libertada junto com outros dois reféns, Doron Steinbrecher, de 31 anos, e Romi Gonen, de 24.

"Ver as fotos de Emily finalmente de volta, nos braços de sua família, foi um momento maravilhoso, mas também foi uma recordação do custo humano do conflito", segundo o texto de Downing Street.

cla/psr/mb/dd/mvv

© Agence France-Presse