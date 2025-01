Soja tem 8% da área colhida no PR, com piora na condição das lavouras, diz Deral

São Paulo, 21 - O Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Paraná, informou que 8% da área cultivada com soja 2024/25 já foi colhida no Estado, com produtividade abaixo da média. De acordo com o órgão, as condições das lavouras pioraram em relação à semana anterior.Segundo o relatório semanal, 81% das lavouras de soja apresentam boas condições (ante 83% do boletim anterior), 16% estão em condição média (ante 15%) e 3% em condição ruim (ante 2%). Do total cultivado, 60% das áreas estão em frutificação, 30% em maturação, 9% em floração e 1% em desenvolvimento vegetativo.Em relação ao milho primeira safra 2024/25, o Deral informou que 93% das lavouras apresentam boas condições (ante 94% na semana anterior) e 7% condição média (ante 6%). Do total cultivado, 51% das lavouras estão em frutificação (ante 58% no boletim anterior), 44% em maturação (ante 33%), 4% em floração (ante 8%) e 1% em desenvolvimento vegetativo (mesmo porcentual da última semana).O plantio do milho segunda safra 2024/25 apresenta 3% da área semeada até o momento (ante 1% na semana passada). Deste total, 97% das lavouras apresentam boas condições (ante 99%) e 3% condição média (ante 1%). O órgão destacou que 23% das áreas já plantadas estão em desenvolvimento vegetativo (ante 61%) e 77% em germinação (ante 39%).Nas demais culturas, o Deral relatou que 83% da área de feijão primeira safra já foi colhida, com 88% das lavouras em boas condições e 12% em condição média. O plantio do feijão segunda safra atingiu 15% da área estimada, com 96% das lavouras em boas condições e 4% em condição média.