Sem Censura conquista Prêmio APCA de melhor programa de TV

O programa Sem Censura, da TV Brasil, foi consagrado como vencedor do Prêmio APCA 2024, organizado pela Associação Paulista de Críticos de Arte, na categoria de Melhor Programa de Televisão.

Apresentado por Cissa Guimarães, a produção destacou-se entre os indicados e conquistou o reconhecimento de um dos mais tradicionais e respeitados prêmios culturais do país.

O Sem Censura é exibido de segunda a quinta-feira, ao vivo, das 16h às 18h e tem edições especiais toda sexta-feira, no mesmo horário.

"Este reconhecimento reafirma o acerto que foi a retomada do Sem Censura em um novo formato, que trouxe audiência, relevância e uma contribuição única para a programação da TV Brasil", afirmou Jean Lima, diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Os outros indicados na mesma categoria foram: Companhia Certa (RedeTV!), Lady Night (Multishow), Projeto Falas (Globo) e Que História É Essa, Porchat? (GNT). A comissão de TV da APCA é formada por Cristina Padiglione, Edianez Parente, Fábio Costa, Fabio Maksymczuk, José Armando Vannucci, Leão Lobo, Neuber Fischer, Paulo Gustavo Pereira, Tellé Cardim e Vitor Moreno.

O Prêmio

Desde 1956, a APCA reconhece, por meio de premiação, a excelência profissional em áreas como arquitetura, artes visuais, dança, literatura, moda, música erudita, música popular, rádio, teatro, teatro infantil e televisão.

A área de televisão passou a integrar o Prêmio APCA em 1972. Esse é um dos troféus mais importantes e tradicionais do Brasil. Em 2012, a EBC concorreu ao prêmio com o programa Arte do Artista, do dramaturgo e ator Aderbal Freire-Filho.