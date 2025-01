Provedora Brasil TecPar recebe investimento de R$ 300 mi dos australianos da Macquarie Capital

A provedora de internet Brasil TecPar recebeu investimento de US$ 50 milhões (cerca de R$ 300 milhões) da gestora Macquarie Capital, principal braço de investimento do australiano Macquarie Group. Pelo acordo, o grupo pode fazer novos investimentos na companhia brasileira.

Pelos cálculos do BTG Pactual, o negócio avalia a TecPar em R$ 2,9 bilhões, considerando o 'Enterprise Value (EV), que calcula o preço total de uma companhia incluindo ações, dívidas e caixa. Em relatório, o banco ressalta que inicialmente foi vendido 16% da empresa, mas outra tranche de US$ 50 milhões pode vir em 12 meses, seguida de mais duas de US$ 100 milhões em 48 meses.

Os recursos levantados agora serão usados para financiar o plano de negócios da empresa, com expansão da rede de fibras e entrega de soluções de banda larga fixa e telecomunicações para residências, companhias e governos no Brasil, de acordo com comunicado.

O objeto da TecPar é estar entre as cinco maiores empresas de conectividade e tecnologia no Brasil até 2027. Fundada em 1995, ainda na era da internet discada, a Tecpar tem atualmente 820 mil clientes em oito estados. Entre os serviços prestados, estão banda larga fixa, voz e TV, serviços de suporte tecnológico e compartilhamento de infraestrutura.

"O Brasil há muito vem passando por uma onda de consolidação no setor de conectividade e tecnologia. O investimento da Macquarie Capital proporcionará suporte financeiro para o nosso plano de negócios e aprimorará significativamente a governança corporativa da empresa", disse Gustavo Stock, fundador e CEO da Brasil TecPar, em nota à imprensa.

A transação ainda deve passar pela análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).