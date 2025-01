Presidente do México pede 'cabeça fria' diante das primeiras medidas de Trump

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, pediu que se mantenha "a cabeça fria" diante das primeiras medidas do recém-empossado contraparte americano, Donald Trump, que na véspera, em seu primeiro dia à frente da Casa Branca, anunciou deportações em massa de migrantes e a imposição de tarifas alfandegárias.

"É importante manter a cabeça fria sempre e nos referirmos aos decretos assinados, para além do discurso em si", disse Sheinbaum, nesta terça-feira (21), durante uma coletiva de imprensa. Em particular, ela assinalou que as medidas migratórias decretadas por Trump são similares às de seu primeiro mandato (2017-2021).

