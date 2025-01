Presidente do México enfatiza defesa da soberania após primeiros decretos de Trump

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, enfatizou nesta terça-feira que defenderá a soberania e a independência de seu país, mas também buscará o diálogo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um dia depois de ele ter iniciado seu novo mandato com uma enxurrada de decretos, incluindo medidas para conter a imigração.

Sheinbaum acrescentou que seu governo agirá de forma "humanitária" em questões de imigração, ao mesmo tempo que também se comprometeu a repatriar migrantes estrangeiros para seus países de origem.

Espera-se que Trump assine mais decretos em seu segundo dia no cargo, após as medidas emitidas na segunda-feira para designar os cartéis de drogas mexicanos como organizações terroristas, além de sugerir que as tarifas gerais sobre as exportações mexicanas e canadenses para os Estados Unidos poderiam entrar em vigor a partir de fevereiro.

Em sua coletiva de imprensa regular pela manhã, Sheinbaum observou que os decretos de Trump, incluindo um que declara a imigração ilegal na fronteira entre os EUA e o México como uma emergência nacional, se assemelham às ações que ele tomou durante seu primeiro mandato.

Ela também reiterou que seu governo buscará coordenação em segurança e outros assuntos com seu vizinho do norte, e que está comprometido com a revisão dos termos comerciais em 2026.

(Reportagem de Raul Cortes e Aida Pelaez-Fernandez)