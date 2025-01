Presidente afastado da Coreia do Sul defende suas ações em audiência de impeachment

Por Joyce Lee

SEUL (Reuters) - O presidente afastado da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, compareceu nesta terça-feira à audiência do Tribunal Constitucional para seu julgamento de impeachment, onde negou ter ordenado aos comandantes militares que arrastassem os legisladores para fora do Parlamento durante sua breve tentativa de impor a lei marcial.

Quase no início da audiência, Yoon disse que havia trabalhado no serviço público com "um firme compromisso com a democracia livre", quando foi convidado pelo presidente interino do tribunal, Moon Hyung-bae, para falar.

Vestindo um terno azul-marinho com uma gravata cor de vinho, Yoon, um promotor de carreira antes de sua eleição para presidente em 2022, prometeu responder a quaisquer perguntas que o tribunal pudesse ter.

Yoon está preso desde a semana passada sob uma investigação criminal separada, sob a acusação de liderar uma insurreição com sua tentativa de impor a lei marcial no início de dezembro, uma medida que chocou a nação e foi derrubada em poucas horas pelo Parlamento.

Yoon disse na audiência que as tropas das forças especiais enviadas ao Parlamento em 3 de dezembro não estavam lá para desativar o Legislativo ou impedir que ele bloqueasse sua lei marcial porque ele sabia que tal ação teria levado a uma crise indefensável.

"Neste país, o Parlamento e a mídia são muito mais poderosos do que o presidente, em uma posição muito superior", disse ele ao tribunal.

Seus advogados esboçaram argumentos em defesa da declaração de lei marcial de Yoon, dizendo que o objetivo era soar o alarme sobre os abusos cometidos pelo Partido Democrático da oposição.

Eles argumentaram que as ações da oposição haviam paralisado o governo e levado a ordem democrática e constitucional do país à beira do colapso.

"O decreto tinha a intenção de simplesmente estabelecer o formato da lei marcial e nunca teve a intenção de ser executado, nem foi possível executá-lo devido ao potencial de conflito com leis de nível superior", disse o advogado Cha Gi-hwan ao tribunal.

Cha também negou o testemunho de comandantes militares envolvidos na declaração da lei marcial, que disseram que Yoon e seus principais assessores ordenaram a prisão de alguns membros do Parlamento que haviam entrado em conflito político com o presidente.

O Partido Democrata, de oposição, acompanhado por partidos minoritários e também por 12 membros do Partido do Poder Popular de Yoon, votou com uma maioria de dois terços a favor do impeachment de Yoon em 14 de dezembro.

(Reportagem de Joyce Lee e Jack Kim)