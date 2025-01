'Trump pode vir': Sorocaba cria decreto de 'livre trânsito' com EUA

O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), assinou um decreto de "livre trânsito" entre a cidade, que fica no interior de São Paulo, e os Estados Unidos. A medida foi publicada no Diário Oficial do município nesta segunda (20), dia da posse do presidente Donald Trump.

O que aconteceu

O decreto estabelece diretrizes para fomentar e estabelecer parcerias estratégicas com estados, municípios, entidades públicas e privadas dos Estados Unidos. Conforme o texto publicado, a iniciativa visa a promoção do desenvolvimento econômico por meio de iniciativas em áreas como comércio, investimentos, turismo e infraestrutura, a realização de intercâmbios educacionais, culturais e técnicos, a construção de agendas conjuntas para projetos de impacto social, e o fortalecimento dos laços de amizade entre os povos.

Este decreto estabelece as diretrizes para a promoção de relações institucionais entre o Município de Sorocaba e estados, municípios e entidades governamentais dos Estados Unidos da América, com o objetivo de fomentar parcerias e iniciativas conjuntas em áreas de interesse mútuo. Trecho do decreto publicado no Diário Oficial do Município de Sorocaba

Manga usou seu perfil no Instagram para afirmar que o decreto garantiria "livre trânsito" entre Sorocaba e os Estados Unidos, mas não é bem assim. O visto para brasileiros que desejam ingressar no território americano continua sendo obrigatório, por exemplo. O texto se limita a incentivar parcerias internacionais.

Trump, pode vir para Sorocaba. Decreto de livre trânsito entre Sorocaba e Estados Unidos. O presidente Trump toma posse agora dia 20, estou redigindo um decreto onde os políticos, empresários, inclusive para intercâmbio, vão poder utilizar da estrutura de Sorocaba para troca de experiência com aquele país. E os políticos daquele país e empresários também serão muito bem vindos. Rodrigo Manga (Republicanos), prefeito de Sorocaba

O prefeito publicou uma montagem na qual aparece ao lado de Trump e do bilionário Elon Musk, dono do X, em um avião. "Obrigado pelo convite, Presidente Trump! É uma honra ser convidado para a sua posse e viajar ao seu lado no avião presidencial. Os invejosos políticos vão dizer que é fake news? Vão cuidar da sua vida", escreveu.