Prednisona: com alta potência e ação rápida, deve ser usada por breve tempo

Conhecida e utilizada desde a década de 1950, a prednisona é um anti-inflamatório indicado para várias doenças como as endócrinas, dermatológicas, infecciosas, entre outras, e até tumores.

O que é prednisona?

Trata-se de um glicocorticoide que faz parte da classe dos corticosteroides. Pode também ser definido como anti-inflamatório esteroidal.

Conhecido ainda como corticoide ou corticosteroide, esse tipo de fármaco tem alto poder anti-inflamatório e imunossupressor, e é uma versão sintética do cortisol, um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais (adrenais).

Dadas as características desse medicamento, ele só deve ser vendido sob prescrição médica.

Saiba quando você pode tomar a prednisona

Como possui ampla utilização, esse fármaco é considerado seguro. Contudo, é importante que você faça o uso racional desse remédio, ou seja, utilize-o de forma apropriada, na dose certa e pelo tempo indicado pelo seu médico.

A prednisona pode ser usada com dois objetivos clínicos principais: anti-inflamatório, para reduzir dor, rubor, calor e edema, e também como imunossupressor, nos casos de alergias, ou mesmo para evitar rejeição a transplantes.

Além disso, ela tem indicação nas seguintes doenças e condições:

Endócrinas (glândulas)

Reumáticas

Dermatológicas

Oftálmicas

Respiratórias

Gastrointestinais

Distúrbios sanguíneos

Esclerose múltipla

Certos tipos de câncer

Qual é a diferença entre prednisona e prednisolona?

A prednisona é uma pró-droga. Isso significa que, para fazer efeito, ela precisa ser convertida em prednisolona pelas enzimas (11-?-HSD) do fígado.

Até ser metabolizada pelo fígado, a prednisona é um composto biologicamente inativo. Já prednisolona tem ação um pouco mais rápida, exatamente porque não precisa dessa conversão.

Ela é útil para tratar a covid-19?

Sim. As evidências científicas são robustas quanto ao benefício do uso de corticoides, em sede hospitalar, para o tratamento de pacientes graves que necessitam de ventilação mecânica ou requeiram oxigênio suplementar. Uma das alternativas desse medicamento é a prednisona.

Como, na covid-19, ocorre uma tempestade de citocinas inflamatórias —uma espécie de alarme generalizado que sinaliza a presença de algum perigo— o papel dos corticoides é diminuir a produção delas, bem como a fase inflamatória da doença, a que mais gera sintomas, além de danos pulmonares e em outros órgãos.

O que o corticoide faz no corpo?

Fernanda Cristina Ostrovski Sales, coordenadora do curso de farmácia da PUC-PR, diz que a prednisona se liga a receptores de glicocorticoides nas membranas das células, inibindo a inflamação e também provocando alterações no sistema de defesa do corpo (efeito imunossupressor).

"Após a ingestão por via oral, a prednisona é absorvida, passa a circular pelo sangue até chegar aos tecidos. Por meio de uma proteína ligante, ela entra no citoplasma, penetra no núcleo da célula e provoca uma síntese de proteínas. A proteína produzida ajudará no combate à inflamação ou na produção do efeito imunossupressor", explica a especialista.

O medicamento é metabolizado pelo fígado e excretado pela urina. A depender do tipo de enfermidade que esteja sendo tratada, espera-se que o fármaco já comece a fazer efeito dentro de 1 a 3 horas após seu uso, e os resultados buscados podem ser observados em poucos dias ou mais tempo, conforme o quadro de cada paciente.

Conheça as apresentações disponíveis

Meticorten® é um exemplo de marca de referência da prednisona. Mas você também pode encontrar as versões genéricas. O esquema de doses é sempre personalizado e deve respeitar critérios como idade, gravidade e tipo da doença, ou até o sintoma que se pretenda tratar ou controlar.

A prednisona está disponível em comprimidos de 5 mg e 20 mg.

Algumas apresentações do medicamento constam da Rename 2020 (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e, portanto, tem distribuição gratuita em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Para ter acesso à medicação, basta apresentar a receita médica.

Quais são as vantagens e desvantagens de seu uso?

Os especialistas consultados destacam como vantagens da prednisona as variadas indicações, a potência e rapidez de sua ação, bem como a facilidade do ajuste de doses, dadas as suas diferentes apresentações. Além disso, ela é considerada uma medicação de baixo custo.

No entanto, a hepatologista Norma Arteiro, professora da UFPE, adverte que o uso prolongado de corticoides sempre deve ser evitado. E quando é necessária a utilização crônica, é preciso avaliar a possibilidade de substituí-los.

"O problema é que os outros possíveis medicamentos, na maioria das vezes, são mais caros. E do ponto de vista da saúde, isso tem um custo, mas não tem preço. A razão para isso é que o uso prolongado de corticoide pode acarretar outros problemas que poderão gerar mais custos ainda, dado o grande número de efeitos colaterais", conclui a médica.

Saiba quais são as contraindicações

A prednisona não pode ser usada por pessoas que sejam alérgicas (ou tenham conhecimento de que alguém da família tenha tido reação semelhante) ao seu princípio ativo ou a qualquer outro medicamento da mesma classe, bem como a algum componente de sua fórmula.

Fique também atento se você se identifica com alguma das seguintes situações:

Problemas no fígado, rins ou intestino

Problemas de saúde mental (incluído histórico familiar)

Doenças do coração, como infarto recente

Pressão alta (hipertensão)

Diabetes

Convulsões

Infecções oculares

Doenças da tireoide

Osteoporose

Úlcera estomacal

Tuberculose

Miastenia (fraqueza muscular)

Gravidez

Contato recente com pessoas infectadas com varicela, catapora ou sarampo

Vacinação recente ou em vias de se vacinar

Crianças e idosos podem usá-la?

Sim. A prednisona tem indicação para esses grupos, mas as doses, devem ser perfeitamente adequadas, já que suas idades, naturalmente, fazem deles mais suscetíveis aos efeitos colaterais.

Entre os pequenos, há ainda a necessidade de monitoramento constante, porque o fármaco pode interferir no crescimento.

Estou grávida e pretendo amamentar? Posso usar prednisona?

Sim, mas somente sob orientação médica. Isso porque cabe ao profissional da saúde avaliar os riscos e benefícios do uso desse medicamento para você. O mesmo se aplica às lactantes.

Qual é a melhor forma de consumi-la?

Para que não haja risco de má absorção do medicamento, a melhor forma de consumir os comprimidos é com água. Quem já possui sensibilidade gástrica deve ingeri-lo junto a alimentos ou leite para reduzir a chance de irritações.

Existe uma melhor hora do dia para usar esse medicamento?

O fármaco deve ser ingerido na forma indicada pelo médico, sem interrupção do esquema de doses antes do final do tratamento.

Caso entenda que deseja descontinuar o tratamento, informe seu médico para que ele possa ajudá-lo nesse processo, que requer que as doses sejam reduzidas de forma gradual.

A suspensão abrupta poderia ter como resultado a piora de seu estado de saúde, além de cansaço, fraqueza, dores pelo corpo e articulares, especialmente em tratamentos longos e com doses altas.

O que faço quando esquecer de tomar o remédio?

Ingira-o assim que lembrar e reinicie o esquema de uso do medicamento. É desaconselhado tomar doses em dobro de uma vez para compensar a dose que foi esquecida. Se você sempre se esquece de tomar seus remédios, use algum tipo de alarme para lembrar-se.

Quais são os possíveis efeitos colaterais?

Este medicamento é considerado bem tolerado, seguro e eficaz quando utilizado com supervisão e de acordo com as orientações médicas. Apesar disso, algumas pessoas poderão observar as seguintes manifestações (estes são alguns exemplos), principalmente se estiverem sob tratamento com altas doses e por longo período de tempo:

Comuns

Hiperglicemia

Hipertensão

Osteoporose

Dor de cabeça

Náusea

Insônia

Aumento de apetite

Sudorese

Má digestão

Inchaço

Acne

Alterações de humor

Cansaço

Osteoporose

Raros

Dor de garganta, febre, tremor, tosse ou outros sinais de infecção

Fraqueza muscular

Problemas na visão

Problemas digestivos

Convulsão

Inchaço nos olhos, língua, garganta, braços, pés e mãos ou na parte inferior das pernas

Dificuldade para respirar ou engolir

Rubor na pele

Urticária

Coceira

Interações medicamentosas

Alguns medicamentos não combinam com a prednisona e podem alterar, reduzir ou potencializar efeitos, mesmo os colaterais. Avise seu médico se estiver consumindo algum dos seguintes fármacos:

Analgésicos e Anti-inflamatórios Não Esteroidais (como o ácido acetilsalicílico)

Antifúngico (anfotericina, cetoconazol)

Anticoagulantes (varfarina)

Vasopressor (efedrina)

Anticonvulsivante (carbamazepina, fenobarbital, fenitoína)

Hormônio do crescimento (somatropina)

Estrogênios (hormônio feminino)

Medicações para tratar arritmia (digoxina)

Diuréticos (furosemida e hidroclorotiazida)

Antibacteriano (rifampicina)

Antidiabéticos (incluída a insulina, glimepirida e metformina)

"Caso você tenha diabetes, é possível que seja necessário um reajuste nas doses dos hipoglicemiantes utilizados", avisa Luciana Canetto, diretora e secretária-geral do CRF-SP.

Ela sugere que você fale também com o médico, farmacêutico ou até o cirurgião dentista antes de usar esse medicamento, caso você faça uso contínuo de algum fitoterápico, especialmente o Hipérico, além de suplementos ou vitaminas.

Interação alimentar

Grande parte das pessoas que necessitam usar esse medicamento são pessoas que têm doenças crônicas para as quais é contraindicado o consumo de álcool.

E mesmo que, no seu caso, o tratamento seja de curto prazo, sugere-se evitar esse tipo de bebida, porque ela poderia sobrecarregar o fígado.

Há interação com exames laboratoriais?

Sim. Este medicamento pode influenciar teste para tuberculose (Nitroblue tetrazolium). Antes de fazer esse exame, informe o médico ou o pessoal do laboratório sobre o uso dessa medicação.

Posso tomar vacina?

É muito raro que uma vacina seja contraindicada porque, na maioria das vezes, seus benefícios superam os eventuais riscos.

No caso da prednisona, o fabricante adverte que deve ser evitada a vacina contra a varíola, assim como outros tipos de imunizações com vírus vivo atenuado.

A explicação para isso é que, como esse medicamento é capaz de inibir a defesa do corpo, a vacina poderia perder seu efeito.

A sugestão dos especialistas é que pessoas que fazem tratamento com esse fármaco, especialmente com doses altas, devem sempre consultar o médico para que ele possa orientar sobre a melhor forma de proceder.

Vou engordar?

Um dos efeitos colaterais comuns desse medicamento é o aumento de peso, que geralmente se concentra no tronco. Em alguns pacientes pode ocorrer até edema no rosto. Mas os especialistas garantem que tais condições, geralmente, acometem pacientes submetidos a tratamentos prolongados.

Caso observe alguma mudança significativa nesse sentido, informe seu médico para que ele possa orientá-lo como proceder.

Em casa, coloque em prática as seguintes dicas:

Fique atento à validade do medicamento, que é de 24 meses. Considere que, após aberto, essa validade é ainda menor;

Mantenha o medicamento sempre dentro da própria embalagem e nunca descarte a bula até terminar o tratamento;

Leia atentamente a bula ou as instruções de consumo do medicamento;

Utilize o medicamento na posologia indicada;

Ingira os comprimidos inteiros. Evite esmagá-los ou cortá-los ao meio --eles podem ferir sua boca ou garganta. A exceção é a indicação médica;

Escolha um local protegido da luz e da umidade para armazenamento. Cozinhas e banheiros não são a melhor opção. A temperatura ambiente deve estar entre 15°C e 30°C;

Guarde seus remédios em compartimentos altos ou trancados. A ideia é dificultar o acesso das crianças;

Procure saber quais locais próximos da sua casa aceitam o descarte de remédios. Algumas farmácias e indústrias farmacêuticas já têm projetos de coleta;

Evite o descarte no lixo caseiro ou no vaso sanitário. Frascos vazios de vidro e plástico, bem como caixas e cartelas vazias podem ir para a reciclagem comum.

O Ministério da Saúde mantém uma cartilha (em pdf) para o Uso Racional de Medicamentos, mas você pode complementar a leitura com a Cartilha do Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos - Fiocruz) (em pdf) ou do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo (também em pdf). Quanto mais você se educa em saúde, menos riscos você corre.

Fontes: Norma Arteiro, hepatologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do HC-UFPE/Ebserh (Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco), e professora da mesma instituição; Luciana Canetto, diretora e secretária-geral do CRF-SP (Conselho Regional de Farmácia em São Paulo), farmacêutica do Departamento de Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba (SP); Amouni Mourad, farmacêutica, professora do curso de farmácia da Universidade Presbiteriana Mackenzie (SP) e assessora técnica do CRF-SP; Fernanda Cristina Ostrovski Sales, farmacêutica-bioquímica, coordenadora do curso de farmácia da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) e docente nos cursos de medicina e odontologia da mesma instituição, atuando na disciplina de farmacologia e farmácia clínica. Revisão técnica: Amouni Mourad.

Referências: Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária); Puckett Y, Gabbar A, Bokhari AA. Prednisone. [Updated 2021 Apr 19]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534809/.