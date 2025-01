Panamá audita subsidiária de empresa chinesa que opera portos no canal

Autoridades panamenhas iniciaram uma auditoria sobre a subsidiária da empresa chinesa Hutchison Holdings, que opera dois portos no Canal do Panamá, informaram fontes oficiais nesta terça-feira (21), ao mesmo tempo em que o presidente americano, Donald Trump, ameaça retomar o controle da via.

O diretor de Portos e Indústrias Marítimas Auxiliares da Autoridade Marítima do Panamá (AMP), Max Florez, disse à AFP que funcionários dessa entidade se reuniram na segunda-feira com o controlador geral, Anel Flores, para discutir a auditoria da Panama Ports Company.

Essa empresa é subsidiária da Hutchison Holdings, baseada em Hong Kong, e opera os portos de Balboa e San Cristóbal, na entrada do canal pelo Pacífico e no Atlântico, respectivamente.

"Por parte da AMP já notificamos a administração da Panama Ports Company (...), que o controlador iniciará a auditoria", indicou Florez.

Auditores chegaram a Panama Sports Company para dar início "a uma exaustiva auditoria que tem como objetivo garantir o uso eficiente e transparente dos recursos públicos", anunciou a Controladoria no X.

A Controladoria busca "determinar se são cumpridos (....) os acordos de concessão pactuados entre a Panama Ports Company e o Estado panamenho, verificando se a empresa está reportando adequadamente suas receitas, pagamentos e aportes ao Estado", disse.

Durante seu discurso de posse na segunda-feira, Trump reiterou sua intenção, expressa várias vezes antes de assumir o poder, de tomar o controle da via interoceânica, inclusive à força, argumentando que "a China está operando o Canal do Panamá".

Pouco depois, o presidente panamenho, José Raúl Mulino, respondeu dizendo que o canal "é e seguirá sendo do Panamá" e negou que haja interferência estrangeira na administração da via.

A auditoria "leva seu tempo, uma vez terminada serão conhecidos os resultados", disse à AFP uma fonte da Controladoria, sob condição de anonimato.

Desde janeiro de 1997, a Panama Ports Company tem operado sob um contrato de concessão, que foi prorrogado em 2021 por 25 anos, apesar das críticas geradas naquele momento pelo suposto pouco aporte da companhia ao Tesouro panamenho.

"Acredito que os panamenhos, nós merecemos um pouquinho mais de respeito e um pouquinho mais de recursos", disse o controlador Flores, ao se referir à Panama Ports Company durante sua posse no início do ano.

O Canal do Panamá, construído pelos Estados Unidos e inaugurado em 1914, tem no país americano e na China como seus dois maiores usuários.

