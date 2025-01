OMS diz que espera que Trump 'reconsidere' saída dos EUA da organização

A OMS (Organização Mundial da Saúde) lamentou a decisão do novo presidente dos EUA, Donald Trump, de retirar o país da organização e disse esperar que o político reconsidere o anúncio.

O que aconteceu

''Esperamos que os Estados Unidos reconsiderem'', afirmou o órgão. A declaração foi dada nesta terça-feira (21) em um comunicado após Trump ter anunciado durante sua posse o fim de qualquer envolvimento e financiamento dos EUA em relação à organização.

OMS disse estar disposta a ter um diálogo para manter a parceria entra as duas partes. Segundo o órgão, a continuidade do acordo é importante para a ''saúde e bem-estar de milhões de pessoas ao redor do mundo''.

A nota também relembra que os EUA foram um membro fundador da OMS em 1948. ''Por mais de sete décadas, a OMS e os EUA salvaram inúmeras vidas e protegeram os americanos e todas as ameaças à saúde. Juntos, acabamos com a varíola e, juntos, levamos a poliomielite à beira da erradicação'', enfatizou.

'Eles nos roubaram', disse Trump sobre OMS

Trump anunciou a saída enquanto assinava ordens executivas no Salão Oval na segunda-feira (21). A ruptura com a agência da ONU ocorreu instantes depois de o republicano também anunciar a saída dos EUA do Acordo do Clima.

"A OMS nos roubou. Isso não vai acontecer mais", declarou. Trump alegou que o principal problema da OMS seria o fato de a contribuição americana ser muito superior ao que pagam os chineses. Hoje, ela seria de US$ 500 milhões, contra menos de US$ 100 milhões de Pequim. "Vocês acham isso justo?", questionou.

O novo presidente, assim, decide:

Suspender a futura transferência de quaisquer fundos, apoio ou recursos do Governo dos Estados Unidos para a OMS;

Convocar e reatribuir funcionários ou contratados do governo dos Estados Unidos que estejam trabalhando em qualquer função na OMS;

Identificar parceiros confiáveis e transparentes dos Estados Unidos e internacionais para assumir as atividades necessárias anteriormente realizadas pela OMS.

O Diretor do Escritório da Casa Branca para a Política de Preparação e Resposta a Pandemias deve revisar, rescindir e substituir a Estratégia de Segurança da Saúde Global dos EUA de 2024 assim que possível.

O Secretário de Estado informará imediatamente o Secretário-Geral das Nações Unidas, qualquer outro depositário aplicável e a liderança da OMS sobre a retirada.